Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlık isim listesi sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsalda Bereket" projesinde Nisan ayı başvuruları resmen sona erdi. Şimdi gözler, küçükbaş hayvan desteği alacak hak sahiplerinin açıklanacağı tarihte. Peki, sonuçlar belli oldu mu, isim listesi nereden sorgulanacak?

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınmayı hamlesi kapsamında başlatılan Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nde müracaat dönemi geride kaldı. Küçükbaş hayvan varlığını artırmayı hedefleyen projeye başvuran binlerce yetiştirici, Bakanlığın yapacağı resmi açıklamaya kilitlendi.

KIRSALDA BEREKET SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık tarafından yürütülen projede sonuçların ilan edileceği kesin tarih henüz duyurulmadı. 30 Nisan itibarıyla tamamlanan başvuruların ardından; askı, itiraz ve saha kontrol süreçlerine geçildi. İl ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından hazırlanan listeler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün onayına sunulacak. Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte hak sahibi listelerinin önümüzdeki haftalarda erişime açılması bekleniyor.

KIRSALDA BEREKET BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sonuçlar açıklandığında, yetiştiriciler müracaat yaptıkları il ve ilçe tarım müdürlükleri üzerinden veya Bakanlığın resmi internet sitesi aracılığıyla isim listelerini kontrol edebilecekler. Nihai sıralamalar kesinleştiğinde veriler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) aktarılarak dağıtım süreci başlatılacak.

2026 KIRSALDA BEREKET BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Proje kapsamında 2026 yılı dönemi başvuruları 1 Nisan’da başlamış ve 30 Nisan mesai bitimiyle son bulmuştu. Mevcut durumda yeni bir başvuru alınmazken, sistem tamamen mevcut adayların evrak ve şart uygunluklarını denetleme aşamasına geçti.

