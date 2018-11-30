Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.



Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.



Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek. Kurala uymayan araç sahiplerine uygulanan 715 liralık ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarılacak.



Lastik oteli kullanma ücretleri



Söz konusu zorunluluk dolayısıyla yapılacak kış lastiği değişimi, binek araçlar için lastik ebatlarına göre 50-60 lira karşılığında yapılıyor. Lastik değişimi yapılan yerlerde bulunan "lastik otelleri"ni tercih eden araç sahiplerinin 1 Nisan 2019'a kadar ödeyecekleri ücret ise 100 lira ile 110 lira arasında değişiyor.



Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kışşartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.



Söz konusu uygulamayla, kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiğiolmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olması önlenmeye çalışılıyor.



Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.



Araç lastiklerinin raf ömrü uygun saklama koşullarında 10 yıl iken, kullanımdaki araç lastiklerinin ömrü ise 3-5 yıl arasında değişiyor.



Bin 507 sürücüye "kış lastiği cezası"



Yolcu ve eşya taşıyan araçlar için kış lastiği takılmasının zorunlu olduğu 1 Aralık 2017-31 Mart 2018 tarihlerini kapsayan dönemde polis sorumluluk bölgelerinde bu kuralı ihlal eden bin 507 sürücüye cezai işlem uygulandı.



Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlara 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde kış lastiği takılması zorunluluğu bulunuyor.



Valilikler, illerin hava ve iklim şartlarına göre, kış lastiği takılmasının zorunlu olduğu sürede değişikliğe gidebiliyor.



Araçların denetimi, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda trafik ekiplerince yapılıyor.



Bu kapsamda 1 Aralık 2017-31 Mart 2018 tarihlerinde polis sorumluluk bölgelerinde kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan bin 507 sürücüye ceza kesildi.



Bunlardan 537'si kamyonet, 285'i minibüs, 204'ü otobüs, 199'u kamyon, 164'ü çekici, 104'ü otomobil, 10'u özel amaçlı araç ve 4'ü yarı römork sürücüsü olarak kayıtlara geçti.



Her sürücüye kesilen ceza tutarı, 1 Aralık 2017-31 Aralık 2017 tarihlerinde 625 lira, 1 Ocak 2018-31 Mart 2018 tarihlerinde de 715 lira olarak uygulandı.



Kış lastiği takmayana 715 lira ceza



Kış lastiği takma zorunluluğu, yarın başlayacak ve 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek. Kurala uymayan sürücülere 715 lira ceza kesilecek.



Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 1 Kasım'da 81 valiliğe gönderilen genelgeyle valiliklere kış lastiği uygulamasını ilgili tebliğde belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesi veya sonrasında birer ay artırabilme yetkisi verildi.



Kış lastiği takma zorunluluğu, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için geçerli ancak kış şartlarında tüm araçlarda kullanılması güvenli seyahat için büyük önem taşıyor.













