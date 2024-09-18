Kış yaklaşıyor! Doğal gaz faturası nasıl düşürülür?

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar doğalgaz kullanımına başlıyor. Bu nedenle doğalgazda tasarruf etmenin yolları da pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Peki, doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır? Doğalgazda tasarruf sağlamanın 6 yöntemi burada sıralanıyor. İşte vatandaşların merak ettiği doğalgaz tasarruf yöntemleri...

Aksa Doğalgaz, doğalgaz tasarrufu için şu önerilerde bulundu:

- Kullanılan kombinin meskenin büyüklüğüne göre seçilmesi, doğalgaz tüketimini verimli hale getiriyor. Yaşanılan yerin ihtiyacından daha büyük veya küçük boyutlarda bir kombi tercih edilmesi, doğalgazın tasarruflu kullanılmasının önüne geçerken, farklı kombi türleri (Hermetik, bacalı, yoğuşmalı ve konvansiyonel kombi gibi) arasından mesken için en uygun olanı tercih etmek verimi artırabiliyor. Örneğin; yoğuşmalı kombiler standart cihazlara oranla yüzde 15 daha verim sağlıyor. Kombiler ilk çalıştırıldıklarında, ısı kaybının fazla olduğu meskenleri ısıtabilmek amacıyla daha yüksek enerji sarf ediyor. Sıcak, sağlıklı ve tasarruflu bir kış geçirmek için evden kısa süreli ayrılıklarda kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak enerji kaybının önüne geçiyor. ’Her kış başında düzenli olarak kombi bakımının yaptırılması, mevcut problemlerin tespit edilmesi ve varsa onarılması, kombi arızalarından kaynaklı verimsiz tüketimlerin önüne geçilmesine olanak sağlıyor. Doğalgaz kullanımında kombinin derecesini yalnızca 1 derece düşürmek bile önemli bir fark oluşturuyor. Sıcaklık ayarını sadece 1 derece düşürmek doğalgaz faturalarında yüzde 7’ye varan oranda tasarruf edilmesine olanak sağlıyor. Termostatik vana, sıcak suyun radyatöre geçişini kontrol ediyor, bu suyu ayarlanan sıcaklık değerine ulaşınca kısıyor veya kapatıyor. Termostatik vana kullanımıyla doğru zamanda su akışının kesilmesiyle verim elde ediliyor, kombi daha fazla çalışmamış oluyor ve doğalgaz tüketiminde yüzde 15’e varan oranda tasarruf yapılıyor. Isı kaybının yaşandığı veya ısı yayılımının engellendiği ortamlarda kombi ısı dengesini yakalamak için daha fazla çalışarak enerji tüketimini artırıyor. Bunu önlemek için radyatörlerin üstünün örtülmemesi ve önünün kapatılmaması gerekiyor.’