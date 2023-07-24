Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu. Erdoğan'ın gündeminde ekonomi konusu da vardı. Erdoğan, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

"Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücbir sebep düzenlemesini, depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Ödenekten 115 kişinin faydalanmasını beklediklerini söyleyen Erdoğan, "6 Şubat'ın meydana getirdiği felaket, fatura unutulabilir mi? Şehitlerimiz, gazilerimiz unutulabilir mi? Gerçekleştiği alan ve etkilediği nüfus bakımından tarihimizin en büyük afeti olan depremlerin üzerinden henüz 5,5 ay geçti" dedi.

Deprem bölgesinde 872 bin bağımsız bölüme sahip 311 bini aşkın binanın yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: