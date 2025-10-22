Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar
Bankalar yüksek faizli kısa vadeli mevduat yarışına girdi. İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar
Türkiye'de mevduat faizi oranlarındaki rekabet, tasarruf sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 1.000.000 TL gibi büyük birikimler için bankalar, hem "Hoş Geldin" oranları hem de özel hesap türleriyle yüksek faiz imkanları sunuyor.
İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar:
Akbank – Serbest Plus Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 29.458,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.458,57 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 29.426,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 29.376,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.376,23 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 27.050,96 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.050,96 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
GetirFinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 27.379,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.379,45 TL
HSBC – Modern Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 30.602,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL
Odea – Oksijen Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 26.531,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
DenizBank – E-Mevduat
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Net Kazanç: 32.005,48 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.005,48 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 31.463,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,01 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL
GetirFinans – Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 28.613,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.613,26 TL
32 gün vadede %43 faiz fırsatı!
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 30.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.739,73 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Standart Vadeli Hesap
Kâr Payı Oranı: %41,2
Net Kazanç: 29.799,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.799,45 TL
Enpara.com – Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 29.654,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 34.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL
Şekerbank – E-Mevduat Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL
VakıfBank – ARI Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 16.635,62 TL
Vade Sonu Tutar: 1.016.635,62 TL