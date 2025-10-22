Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar

Bankalar yüksek faizli kısa vadeli mevduat yarışına girdi. İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 1

Türkiye'de mevduat faizi oranlarındaki rekabet, tasarruf sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 1.000.000 TL gibi büyük birikimler için bankalar, hem "Hoş Geldin" oranları hem de özel hesap türleriyle yüksek faiz imkanları sunuyor.

1 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 2

İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar:

2 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 3

Akbank – Serbest Plus Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL

3 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 4

Alternatif Bank – VOV Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 29.458,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.458,57 TL

4 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 5

ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 29.426,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL

5 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 6

Fibabanka – Kiraz Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 29.376,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.376,23 TL

6 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 7

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 27.050,96 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.050,96 TL

7 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 8

CEPTETEB – Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

8 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 9

GetirFinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 27.379,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.379,45 TL

9 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 10

HSBC – Modern Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 30.602,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

10 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 11

Odea – Oksijen Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 26.531,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL

11 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 12

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

12 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 13

DenizBank – E-Mevduat
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Net Kazanç: 32.005,48 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.005,48 TL

13 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 14

Akbank – Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 31.463,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,01 TL

14 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 15

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

15 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 16

GetirFinans – Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 28.613,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.613,26 TL
32 gün vadede %43 faiz fırsatı!

16 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 17

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

17 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 18

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 30.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.739,73 TL

18 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 19

Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Standart Vadeli Hesap
Kâr Payı Oranı: %41,2
Net Kazanç: 29.799,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.799,45 TL

19 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 20

Enpara.com – Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 29.654,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

20 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 21

Anadolubank – Renkli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 34.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL

21 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 22

Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL

22 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 23

Şekerbank – E-Mevduat Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL

23 24
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar - Resim: 24

VakıfBank – ARI Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 16.635,62 TL
Vade Sonu Tutar: 1.016.635,62 TL

24 24
mevduat faiz