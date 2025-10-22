Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar

Türkiye'de mevduat faizi oranlarındaki rekabet, tasarruf sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 1.000.000 TL gibi büyük birikimler için bankalar, hem "Hoş Geldin" oranları hem de özel hesap türleriyle yüksek faiz imkanları sunuyor.