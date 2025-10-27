Kısa vadede servet kazandıran mevduatlar! 1 milyon TL’niz varsa bu haberi kaçırmayın
Bankalarda kısa vadeli mevduat faizleri tarihi seviyelere ulaştı. İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...
Mevduat faizleri son haftalarda hızla yükseldi. 32 günlük vadede faiz oranları yüzde 48’e kadar çıktı. Bu oranla parasını değerlendiren yatırımcı 1 ayda 34 bin TL’nin üzerinde kazanç sağlıyor. Bankalar “hoş geldin faizi” kampanyalarıyla kısa vadeli yatırımcıyı kendine çekmeye çalışıyor.
Akbank – Serbest Plus Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
TEB – Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 30.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.739,73 TL
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 27.665,75 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.665,75 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 29.458,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.458,57 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 29.426,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 29.376,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.376,23 TL
HSBC – Modern Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 30.602,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL
Odea – Oksijen Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.531,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 32.693,18 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.693,18 TL
DenizBank – E-Mevduat
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 31.463,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,01 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Standart Vadeli Hesap
Kâr Payı Oranı: %42,77
Aylık Getiri: 30.935,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.935,01 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 34.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL
Şekerbank – E-Mevduat Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL
VakıfBank – ARI Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 16.635,62 TL
Vade Sonu Tutar: 1.016.635,62 TL