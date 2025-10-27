Kısa vadede servet kazandıran mevduatlar! 1 milyon TL’niz varsa bu haberi kaçırmayın

Mevduat faizleri son haftalarda hızla yükseldi. 32 günlük vadede faiz oranları yüzde 48’e kadar çıktı. Bu oranla parasını değerlendiren yatırımcı 1 ayda 34 bin TL’nin üzerinde kazanç sağlıyor. Bankalar “hoş geldin faizi” kampanyalarıyla kısa vadeli yatırımcıyı kendine çekmeye çalışıyor.