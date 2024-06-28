Kısa vadeli faizler yükseldi! İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların mevduat faiz oranlarını açıkladı. Kısa vadeli mevduat faizleri hariç, diğer vadelerde faiz oranlarında düşüş görüldü. Bu durum, "Hangi banka en yüksek mevduat faizini veriyor?" sorusunu gündeme getirdi.
Editör: Mert Sagit
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların mevduat faiz oranlarını açıkladı. Kısa vadeli mevduat faizleri hariç, diğer vadelerde faiz oranlarında düşüş görüldü. Bu durum, "Hangi banka en yüksek mevduat faizini veriyor?" sorusunu gündeme getirdi.
1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? Hangi bankalar ne kadar faiz sunuyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu. Uzmanlar, haziran ayından itibaren baz etkisi nedeniyle enflasyon artış hızının azalacağını ve yıl sonunda faizlerin düşebileceğini öngörüyor.
Hürriyet'in haberine göre, mevduat bankaları faiz oranlarını yüzde 50'nin üzerinde tutmaya devam ediyor.