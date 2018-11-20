Türkiye'de kişi başına ortalama 2,2 kredi kartı düşüyor. Bankalararası Kart Merkezi ekim ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre 1 yıl içinde kredi kartı sayısında yüzde 7'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış yaşandı.

Bankalararası Kart Merkezi ekim ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye'de kredi kartı sayısı ekim sonu itibariyle 65,7 milyona, banka kartı sayısı ise 141,9 milyona çıktı.



Yani geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 7'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış yaşandı.



Açıklanan rakamlara göre banka ve kredi kartları ile geçen ay toplam 71,8 milyar liralık ödeme yapıldı.



Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin açıkladığı ağustos verilerine göre yaklaşık 25,4 milyon kişinin kredi kartı var.



Toplamda 61,7 milyon bireysel kredi kartı bulunduğu, bunların da 55,5 milyonunun fiziki kart olduğu göz önüne alındığında Türkiye'de kredi kartı sahiplerinin, cüzdanlarında ortalama 2,2 kredi kartı taşıdığı ortaya çıkıyor.



ulusal.com.tr





