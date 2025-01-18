KKTC'de asgari ücret bakın ne kadar oldu?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2025 yılının ilk asgari ücreti açıklandı. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Tahir Serhat, merakla beklenen rakamı duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
KKTC'de asgari ücret bakın ne kadar oldu?
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2025 yılının ilk asgari ücreti açıklandı. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Tahir Serhat, yeni asgari ücrete ilişkin detayları paylaştı.

Serhat, asgari ücretin %7,5 oranında artırılarak net 37 bin 818 TL, brüt 43 bin 469 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Ayrıca, saatlik ücretin 250,78 TL, günlük 2 bin 6,26 TL ve haftalık 10 bin 31,30 TL olarak hesaplandığını açıkladı.

Karar oy çokluğuyla alındı

Yeni asgari ücret, oy çokluğuyla kabul edilirken, işçi temsilcilerinin “hayır oyu” kullandığı belirtildi.

KKTC'de 2024 yılı eylül ayında asgari ücret 35 bin 188 TL olarak belirlenmişti.

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