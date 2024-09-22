KKTC'de asgari ücrete zam yapıldı: İşte yeni rakam

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücret, Eylül 2024 itibarıyla yüzde 20 oranında artırılarak 35.188 TL’ye çıkarıldı. Bu, KKTC'de bu yıl gerçekleştirilen üçüncü zam oldu ve 2024 yılı için istisnai bir durum olarak değerlendiriliyor.

Mert Sagit Mert Sagit
KKTC'de asgari ücrete zam yapıldı: İşte yeni rakam
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KKTC Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yapılan artışı duyurarak, asgari ücretin yılbaşında 16 bin TL'den, mayıs ayında ise 29 bin TL’ye yükseldiğini belirtti. Normalde asgari ücret, yıllık enflasyon oranına göre yılda iki kez artırılıyor. Ancak bu yılki ekonomik zorluk ve enflasyon nedeniyle ek bir artış yapılması kararlaştırıldı.

TÜRKİYE'DE GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye'de ise asgari ücret için geri sayım başladı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ve dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belirleme sürecinin, Aralık ayında başlaması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini %43,14 olarak öngörüyor. Bu tahmine göre, 2025 yılı asgari ücretin brüt olarak 28.631,58 TL, net asgari ücretin ise 24.336,84 TL olacağı tahmin ediliyor.

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