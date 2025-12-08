Komisyon bu hafta toplanıyor: 2026 asgari ücret için geri sayım başladı, işte olası zam senaryoları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da Kabine toplantısı sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada üç kesimi de görmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.