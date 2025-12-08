Komisyon bu hafta toplanıyor: 2026 asgari ücret için geri sayım başladı, işte olası zam senaryoları
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları resmen başlıyor.
Kamu ve özel sektörde istihdam edilen milyonlarca kişinin gelirini doğrudan etkileyecek 2026 yılı asgari ücreti görüşmeleri başlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te Bakanlık binasında gerçekleştirilecek.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12.12.2025 (Cuma) tarihinde, saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ENFLASYON BEKLENTİSİ ZAM ORANINI ETKİLİYOR
Asgari ücret zammı tahminlerinde, enflasyon oranlarının beklentilerin altında kalması belirleyici bir unsur oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon tahminine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, enflasyonun 2025 yılını büyük olasılıkla yüzde 31 seviyelerinde tamamlayacağını öngörerek, enflasyonun düşüş trendinde olduğunu vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da Kabine toplantısı sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada üç kesimi de görmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) toplantıya davet etti.
Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Bakanlık tarafından atanan üyelerden birinin başkanlık ettiği Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanabiliyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın yer aldığı tarafın görüşü çoğunluk olarak kabul ediliyor.
KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Önceki yıllarda olduğu gibi, Komisyonun nihai karara varıncaya kadar 3 ila 4 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen yeni rakam 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.
Hâlihazırda uygulanan asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL seviyesinde bulunuyor.
İşveren açısından ise bir işçinin toplam maliyeti 30.556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu maliyetin dağılımı: 26.005,50 TL brüt maaş, 4.030,85 TL sosyal güvenlik primi ve 520,11 TL işverenin işsizlik sigortası primi şeklinde.
MASADAKİ MUHTEMEL ZAM SENARYOLARI VE NET RAKAMLAR
Sabah.com'a göre, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2026 yılı asgari ücreti için konuşulan olası artış senaryoları şöyle sıralanıyor:
YÜZDE 20 ARTIŞ: Bu oranda bir zam gerçekleşirse, net asgari ücret 26.584 TL'ye, brüt asgari ücret ise 31.206 TL'ye ulaşacak.
YÜZDE 25 ARTIŞ: Yüzde 25'lik bir zam durumunda, 2026 yılı net asgari ücreti 27.630 TL, brüt ücreti ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5 ARTIŞ: Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki 2025 yıl sonu enflasyon tahmini baz alındığında, yüzde 28,5 oranındaki bir artış senaryosunda net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30 ARTIŞ: Yüzde 30’luk bir zam beklentisinde, 2026 yılı net asgari ücreti 28.735 TL, brüt ücreti ise 33.807 TL olarak öngörülüyor.
YÜZDE 35 ARTIŞ: Yüzde 35 oranında bir yükseliş halinde, net asgari ücretin 29.841 TL’ye, brüt ücretin ise 35.107 TL’ye çıkacağı tahmin ediliyor.
YÜZDE 40 ARTIŞ: En yüksek artış senaryosu olan yüzde 40 zam durumunda ise 2026 yılı net asgari ücreti 30.946 TL'ye, brüt ücreti ise 36.407 TL seviyesine yükselecek.