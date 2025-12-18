Komisyon bugün toplanıyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar...
Ankara'da zam pazarlığı hız kesmeden devam ederken, milyonların gözü bugün gerçekleşecek ikinci toplantıya çevrildi. Bakanlık ev sahipliğindeki zirvede ekonomik veriler masaya yatırılırken, kulislerde konuşulan rakamlar ve zammın zincirleme etkisiyle değişecek ödemeler netleşmeye başladı.
Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca vatandaşın 2026 yılı gelir haritasını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, pazarlık maratonunda ikinci perdeyi açıyor.
12 Aralık Cuma günü yapılan ve herhangi bir rakamın telaffuz edilmediği ilk oturumun ardından, gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu kritik zirvede, masada ekonomik raporlar ve verilerin detaylı analizi olacak.
Komisyon yapısına yönelik itirazları nedeniyle ilk görüşmede yer almayan işçi konfederasyonunun, bugün gerçekleşecek olan ikinci oturuma da katılım sağlaması beklenmiyor. Toplantıda işveren kanadını ise TİSK temsil etmeye devam edecek.
1 saat 20 dakika süren ilk toplantıdan sonuç çıkmazken, nihai kararın geçmiş yıllardaki teamüllere uygun olarak 3 veya 4 görüşme sonucunda, 31 Aralık tarihine kadar netleşmesi ve yeni rakamın 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Kararlar ise oy çokluğu esasına göre alınıyor.
ANKARA KULİSLERİNDE HESAPLAR DEĞİŞTİ
Mevcut durumda 2025 yılı için net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ulaşacağı seviye için başkent kulislerinde hareketlilik sürüyor. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31 seviyelerinde açıklaması, ibrenin bu oranlara kaymasına yol açtı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "işverenlerde elini taşın altına koymalı" şeklindeki çıkışı, beklentileri farklı bir boyuta taşıdı. Kulislerde dolaşan en güçlü iddia, yeni asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL bandında bir noktada uzlaşıyla belirleneceği yönünde.
BAKAN IŞIKHAN'DAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM
Süreçle ilgili beklentiler yükselirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken sosyal diyalog vurgusu yaptı. İkinci toplantıdan somut bir rakam çıkıp çıkmayacağına dair soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Masada konuşulan senaryolar, yüzde 20’lik artıştan başlayıp yüzde 40’a kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İşte Ekonomim'e göre, şekillenecek net ve brüt ücretler:
Yüzde 20 Artış Senaryosu:
Zam oranının bu seviyede tutulması halinde net maaş 26.584 TL’ye, brüt maaş ise 31.206 TL’ye yükselecek.
Yüzde 25 Artış Senaryosu:
Çeyrek dilimlik bir artış yapılması durumunda çalışanların eline geçecek net tutar 27.630 TL, brüt rakam ise 32.506 TL olacak.
OVP Tahmini (Yüzde 28,5):
Orta Vadeli Program’daki yıl sonu enflasyon tahmini baz alınırsa net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin 33.417 TL olması öngörülüyor.
Yüzde 30 Artış Senaryosu:
Bu durumda 2026 yılı net asgari ücreti 28.735 TL’ye, brüt ücret ise 33.807 TL’ye ulaşacak.
Enflasyon Beklentisi (Yüzde 31-32):
Bakan Şimşek’in işaret ettiği yüzde 31’lik oranda zam gelirse net maaş 28 bin 956 TL olacak. Oran yüzde 32’ye çıkarsa bu rakam 29 bin 177 TL’yi bulacak.
Yüzde 35 Artış Senaryosu:
Zammın yüzde 35 olarak belirlenmesi halinde net ücret 29.841 TL, brüt ücret ise 35.107 TL seviyesine çıkacak.
Yüzde 40 Artış Senaryosu:
En yüksek beklenti olan yüzde 40’lık artış gerçekleşirse, net asgari ücret 30.946 TL’ye, brüt rakam ise 36.407 TL’ye yükselecek.
SADECE MAAŞLAR DEĞİL TÜM DENGELER DEĞİŞECEK
Belirlenecek yeni rakam sadece çalışanların aylık gelirini değil, çalışma hayatındaki pek çok parametreyi de doğrudan değiştirecek. Asgari ücrete gelecek zamla birlikte; işsizlik maaşının tavan ve taban tutarları, kıdem ve ihbar tazminatları, stajyer ücretlerinin alt sınırı, en düşük iş göremezlik ödeneği ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri gibi kalemlerde de otomatik artışlar yaşanacak.