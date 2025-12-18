Komisyon bugün toplanıyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar...

SADECE MAAŞLAR DEĞİL TÜM DENGELER DEĞİŞECEK

Belirlenecek yeni rakam sadece çalışanların aylık gelirini değil, çalışma hayatındaki pek çok parametreyi de doğrudan değiştirecek. Asgari ücrete gelecek zamla birlikte; işsizlik maaşının tavan ve taban tutarları, kıdem ve ihbar tazminatları, stajyer ücretlerinin alt sınırı, en düşük iş göremezlik ödeneği ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri gibi kalemlerde de otomatik artışlar yaşanacak.