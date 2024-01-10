Komisyon Fırsatçıları İş Başında

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, kredi kartı komisyonculuğuna yönelik denetimlerin arttırılması için Ticaret Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Kredi kartı kullanımı yaygınlaştı. Kredi kartı üzerinden "hizmet" adı altında komisyon fırsatçılarına da gün doğdu.

Maaşıyla ayın sonunu zor getiren vatandaş cebindeki kredi kartını kullanıyor. Vatandaşların kredi kartı ile alışveriş yaparken en çok sıkıntı çektiği konu kredi kartından alınan komisyon ücreti.



Bankalar, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ortaya çıkan maliyetleri normal şartlarda iş yerinden alıyor. Ancak bazı iş yerleri bu maliyetleri tüketiciye yansıtıyor.



Ancak bu durum yasal değil. Çünkü bu uygulamayı yapan iş yerleri bankaların verdiği hizmeti kullanarak kendilerine haksız kazanç sağlamış oluyor.



Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç Ticaret Bakanlığı’na denetimleri arttırması için çağrı yaptı.