Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi: İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Eylül ayının başlamasıyla birlikte akaryakıt tabelaları yeniden alevlendi.
Motorinde sıfırlanan maktu ÖTV tutarının kademeli artış takvimiyle yeniden devreye girmesi ve yüzde 20 KDV eklenmesiyle birlikte pompa fiyatlarına 3,60 TL zam yansıdı. Gelen rekor artışla motorinin litresi üç büyükşehirde 80 TL barajını aştı.
Benzinde bugün için yeni bir fiyat değişikliği bulunmazken, sektör kaynakları LPG (otogaz) grubuna da 1,07 TL ile 1,11 TL arasında zam beklendiğini duyurdu.
MOTORİNDE 80 TL BARAJI AŞILDI, GÖZLER LPG ZAMMINDAN SONRAKİ RAKAMLARDA
Motorine yansıyan 3,60 TL'lik vergi zammının ardından gözler doğrudan LPG fiyatlarına çevrildi.
Beklenen 1 liranın üzerindeki artışın pompaya yansıması halinde otogaz fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de 34 TL eşiğini geride bırakacak.
2 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 74,35 TL
Motorin: 81,07 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 74,21 TL
Motorin: 80,93 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara
Benzin: 75,33 TL
Motorin: 82,19 TL
LPG: 33,89 TL (Zam öncesi)
İzmir
Benzin: 75,62 TL
Motorin: 82,46 TL
LPG: 33,79 TL (Zam öncesi)