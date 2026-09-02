Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi: İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Eylül ayının başlamasıyla birlikte akaryakıt tabelaları yeniden alevlendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi: İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 1

 Motorinde sıfırlanan maktu ÖTV tutarının kademeli artış takvimiyle yeniden devreye girmesi ve yüzde 20 KDV eklenmesiyle birlikte pompa fiyatlarına 3,60 TL zam yansıdı. Gelen rekor artışla motorinin litresi üç büyükşehirde 80 TL barajını aştı. 

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Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi: İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 2

Benzinde bugün için yeni bir fiyat değişikliği bulunmazken, sektör kaynakları LPG (otogaz) grubuna da 1,07 TL ile 1,11 TL arasında zam beklendiğini duyurdu.

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Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi: İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 3

MOTORİNDE 80 TL BARAJI AŞILDI, GÖZLER LPG ZAMMINDAN SONRAKİ RAKAMLARDA

Motorine yansıyan 3,60 TL'lik vergi zammının ardından gözler doğrudan LPG fiyatlarına çevrildi. 

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Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi: İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 4

Beklenen 1 liranın üzerindeki artışın pompaya yansıması halinde otogaz fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de 34 TL eşiğini geride bırakacak.

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Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi: İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 5

2 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 74,35 TL
Motorin: 81,07 TL
LPG: 33,79 TL

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Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi: İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 6

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 74,21 TL
Motorin: 80,93 TL
LPG: 33,19 TL

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Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi: İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 7

Ankara

Benzin: 75,33 TL
Motorin: 82,19 TL
LPG: 33,89 TL (Zam öncesi)

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Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi: İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 8

İzmir

Benzin: 75,62 TL
Motorin: 82,46 TL
LPG: 33,79 TL (Zam öncesi)

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benzin akaryakıt motorin