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Konukman: Projeler çevrilmez ise maaşları ödeme şansı yok

İktisat profesörü Aziz Konukman, 2018 Krizinde İnşaat ve geleceğini değerlendirdi. Konkordato ilan eden 3 bin şirketin yüzde 75’inin inşaat sektöründen olduğunu belirten Konukman, “Bu Türkiye’nin konkordatosudur, lale devrinden konkordato dönemine geldik” dedi.

Konukman: Projeler çevrilmez ise maaşları ödeme şansı yok

Ekonomist Mustafa Sönmez ile iktisatçı-Prof. Dr. Aziz Konukman 2018 krizinde inşaat sektörü ve geleceğini değerlendirdi.

Doların 2003-2013 döneminde yüzde 24, son bir yılda ise yüzde 82 arttığını hatırlatan ekonomist Sönmez, inşaat sektörü ile büyüme döneminin bittiğini söyledi.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’ndeki söyleşide iktisat profesörü Aziz Konukman net konuştu.

İnşaat sektöründe yeni iş alma döneminin bittiğini vurgulayan Konukman, konkordato ilan eden şirketlerin çoğunluğunu inşaat firmalarının oluşturduğu bilgisini verdi.

Prof. Dr. Aziz Konukman, Tayyip Erdoğan kabinesinin mega projelere bel bağladığını söyledi, büyük tehlikeye dikkat çekti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #aziz konukman #inşaat
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