Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı. Düşüşün nedenini Ulusal Kanal'a değerlendiren İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa "dövizdeki yükselme piyasaların dengesini bozdu ve 2018'deki hedef saptı" dedi.

Konut satışları 2013'ten bu yana yıllık bazda ilk kez düştü.Türkiye genelinde satılan konutların 276 bin 820 tanesi ipotekli, 1 milyon 98 bin 578 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında arttı ve 39 bin 663 oldu.İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa,düşüşün ikinci nedeninin faizlerdeki yükselme olduğunu söyledi.Aşa, "Dövizdeki dalgalanmalar sürerse 2019'da bu tablo daha kötü olur" dedi.