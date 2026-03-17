Konut Fiyat Endeksi Şubat ayında yüzde 1,8 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat dönemine ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) istatistiklerini yayımladı.

KONUT FİYATLARINDA AYLIK YÜZDE 1,8 ARTIŞ

Türkiye genelindeki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini ölçmek amacıyla hesaplanan KFE, şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 artarak 215,5 seviyesine ulaştı. KFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artarken, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,9 oranında düşüş kaydetti.

Üç büyük ildeki konut fiyatları şubat ayında aylık bazda yükselişini sürdürdü. Aylık artış oranları İstanbul’da yüzde 2,2, Ankara’da yüzde 1,7 ve İzmir’de yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazdaki değişim oranları ise İstanbul’da yüzde 28, Ankara’da yüzde 29,7 ve İzmir’de yüzde 25,8 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması verilerine göre bölgelerin yıllık KFE değişimleri incelendiğinde, şubat döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31 oranıyla Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde kaydedildi. En düşük yıllık artış ise yüzde 19,7 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde ölçüldü.

Şubat ayında Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında arttı. Endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2 oranında yükseliş kaydetti. YKKE, söz konusu dönemde aylık bazda İstanbul’da yüzde 2,4, Ankara’da yüzde 1,8 ve İzmir’de yüzde 0,7 arttı. Yıllık değişim oranları da İstanbul’da yüzde 41, Ankara’da yüzde 36,1 ve İzmir’de yüzde 34,1 seviyesinde gerçekleşti.

KİRA ARTIŞINDA İSTANBUL İLK SIRADA

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık YKKE değişimlerine bakıldığında, şubat ayında en yüksek yıllık artış yüzde 41 ile İstanbul bölgesinde tespit edildi. En düşük yıllık artış ise yüzde 20 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde belirlendi.