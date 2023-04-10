Konut fiyatları düşecek mi? Mahfi Eğilmez yorumladı

Mahfi Eğilmez 'Konut Fiyatları Niçin Eskisi Kadar Artmıyor?' başlıklı yazısında "Konut fiyatlarında yaşanan çılgın artışın son dönemde yavaşlamasının birkaç nedeni var. Bunlardan ilki enflasyonun baz etkisiyle de olsa hız kesmiş olması. İkinci ve asıl önemli neden satışların düşmüş olması. Konut talebi, son birkaç ayda eski canlılığını yitirdi" dedi.