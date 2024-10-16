Konut fiyatları düşüyor mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre konut fiyatları 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 artarken reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.

Mert Sagit Mert Sagit
Konut fiyatları düşüyor mu?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Verilere göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), Eylül 2024'te aylık yüzde 1, yıllık yüzde 27,4 arttı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 148 oldu.

KFE, eylülde yıllık yüzde 27,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu.

 ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE FİYATLAR NE KADAR ARTTI

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,2, Ankara'da yüzde 2,2 ve İzmir'de yüzde 0,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 23,4, Ankara'da yüzde 30,4 ve İzmir’de yüzde 23,1 yükseldi.

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