Konut fiyatları yüzde 94,7 arttı! Merkez Bankası yıllık konut fiyat endeksini açıkladı

Konut fiyatları her geçen gün artışta. Merkez Bankası 2023 temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksini verilerini açıkladı.

KONUT FİYATLARI YÜZDE 94,7 ARTTI!



Verilere göre 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında yükselen konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94,7 arttı. 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı Ankara’da 1 milyon 980 bin lira, İstanbul’da 3 milyon 958 bin lira, İzmir’de ise 3 milyon 67 bin lira oldu.



Açıklanan bu verilere göre, Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 2 milyon 63 bin lira olarak tespit edildi.



Konut fiyatlarında dolar bazında ise gerileme devam ediyor. Türkiye'de metrekare fiyat ortalaması 1002,5 dolar oldu. Türkiye ortalaması Ocak 2023'ten beri en düşük fiyata geriledi.