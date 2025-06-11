Konut hayali kuranlara soğuk duş! 5 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık faturası dudak uçuklatıyor
Yaz mevsimiyle birlikte konut piyasasında yaşanan hareketlilik, konut kredisi başvurularını da artırdı. Ancak faiz oranlarındaki artış, kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşların hesaplarını altüst etti. İşte banka banka güncel tablolar...
Haziran ayıyla birlikte gayrimenkul piyasasında canlanma gözlenirken, konut kredilerine olan talep de yeniden yükselişe geçti.
Ancak faiz oranlarının yüzde 3 ila 6 arasında seyretmesi, kredi çekerek ev sahibi olmayı planlayanlar için ciddi bir finansal yük anlamına geliyor.
Haber Global'e göre, özellikle büyükşehirlerde 5 milyon TL gibi rakamlarla anılan konutlar için çekilen kredilerin geri ödeme tutarları, alım maliyetini birkaç katına çıkarıyor.
Bankaların konut kredisi faiz oranları arasında ciddi farklar bulunuyor. En düşük faiz oranı yüzde 2,95 ile sınırlı kalırken, bazı bankalarda bu oran yüzde 5,99 seviyelerine kadar yükseliyor.
İşte banka banka güncel oranlar...
AKBANK
Faiz Oranı % 2,95
Toplam Ödeme 18.296.905 TL TL
Aylık Taksit 152.146 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 3,09
Toplam Ödeme 19.070.113 TL
Aylık Taksit 158.615 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 3,10
Toplam Ödeme 19.141.202 TL
Aylık Taksit 159.079,19 TL
TEB
Faiz Oranı % 3,15
Toplam Ödeme 19.413.627 TL
Aylık Taksit 161.404,89 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 3,19
Toplam Ödeme 19.630.015 TL
Aylık Taksit 163.270 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 3,23
Toplam Ödeme 19.854.401 TL
Aylık Taksit 165.140 TL
HSBC
Faiz Oranı % 5,99
Toplam Ödeme 36.009.912 TL
Aylık Taksit 299.779 TL