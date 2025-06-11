Konut hayali kuranlara soğuk duş! 5 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık faturası dudak uçuklatıyor

Yaz mevsimiyle birlikte konut piyasasında yaşanan hareketlilik, konut kredisi başvurularını da artırdı. Ancak faiz oranlarındaki artış, kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşların hesaplarını altüst etti. İşte banka banka güncel tablolar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Konut hayali kuranlara soğuk duş! 5 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık faturası dudak uçuklatıyor - Resim: 1

Haziran ayıyla birlikte gayrimenkul piyasasında canlanma gözlenirken, konut kredilerine olan talep de yeniden yükselişe geçti. 

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Konut hayali kuranlara soğuk duş! 5 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık faturası dudak uçuklatıyor - Resim: 2

Ancak faiz oranlarının yüzde 3 ila 6 arasında seyretmesi, kredi çekerek ev sahibi olmayı planlayanlar için ciddi bir finansal yük anlamına geliyor. 

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Konut hayali kuranlara soğuk duş! 5 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık faturası dudak uçuklatıyor - Resim: 3

Haber Global'e göre, özellikle büyükşehirlerde 5 milyon TL gibi rakamlarla anılan konutlar için çekilen kredilerin geri ödeme tutarları, alım maliyetini birkaç katına çıkarıyor.

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Konut hayali kuranlara soğuk duş! 5 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık faturası dudak uçuklatıyor - Resim: 4

Bankaların konut kredisi faiz oranları arasında ciddi farklar bulunuyor. En düşük faiz oranı yüzde 2,95 ile sınırlı kalırken, bazı bankalarda bu oran yüzde 5,99 seviyelerine kadar yükseliyor. 

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Konut hayali kuranlara soğuk duş! 5 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık faturası dudak uçuklatıyor - Resim: 5

İşte banka banka güncel oranlar...

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Konut hayali kuranlara soğuk duş! 5 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık faturası dudak uçuklatıyor - Resim: 6

AKBANK

Faiz Oranı % 2,95
Toplam Ödeme 18.296.905 TL TL
Aylık Taksit 152.146 TL

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Konut hayali kuranlara soğuk duş! 5 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık faturası dudak uçuklatıyor - Resim: 7

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 3,09
Toplam Ödeme 19.070.113 TL
Aylık Taksit 158.615 TL

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Konut hayali kuranlara soğuk duş! 5 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık faturası dudak uçuklatıyor - Resim: 8

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 3,10
Toplam Ödeme 19.141.202 TL
Aylık Taksit 159.079,19 TL

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Konut hayali kuranlara soğuk duş! 5 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık faturası dudak uçuklatıyor - Resim: 9

TEB

Faiz Oranı % 3,15
Toplam Ödeme 19.413.627 TL
Aylık Taksit 161.404,89 TL

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Konut hayali kuranlara soğuk duş! 5 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık faturası dudak uçuklatıyor - Resim: 10

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 3,19
Toplam Ödeme 19.630.015 TL
Aylık Taksit 163.270 TL

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Konut hayali kuranlara soğuk duş! 5 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık faturası dudak uçuklatıyor - Resim: 11

HALKBANK

Faiz Oranı % 3,23
Toplam Ödeme 19.854.401 TL
Aylık Taksit 165.140 TL

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Konut hayali kuranlara soğuk duş! 5 milyon TL'lik kredinin 10 yıllık faturası dudak uçuklatıyor - Resim: 12

HSBC

Faiz Oranı % 5,99
Toplam Ödeme 36.009.912 TL
Aylık Taksit 299.779 TL

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