Konut kredilerinde faizler düştü mü? Hangi banka en uygun seçenek sunuyor? İşte banka banka 750 bin TL'nin geri ödemesi

Bankalar, cazip faiz oranları ve uygun ödeme planları ile özel fırsatlar sunuyor. Peki, hangi banka en uygun krediyi sağlıyor? İşte banka banka 750 bin TL'nin geri ödemesi

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Gayrimenkul piyasasında ev sahibi olma planı yapanlar için bankaların sunduğu kredi maliyetleri kritik bir rol oynuyor.

İşte banka banka 750 bin TL'nin geri ödemesi:

Akbank
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 19.704,90 TL
Toplam Ödeme: 2.405.088 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %2,50
Aylık Taksit: 19.771,34 TL
Toplam Ödeme: 2.412.010 TL

Albaraka Türk
Faiz Oranı: %2,53
Aylık Taksit: 19.971,06 TL
Toplam Ödeme: 2.420.171 TL

Vakıf Katılım
Faiz Oranı: %2,53
Aylık Taksit: 19.971,06 TL
Toplam Ödeme: 2.417.277 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,54
Aylık Taksit: 20.037,76 TL
Toplam Ödeme: 2.444.881 TL

Kuveyt Türk
Faiz Oranı: %2,55
Aylık Taksit: 20.104,52 TL
Toplam Ödeme: 2.443.994 TL

Ziraat Katılım
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 20.372,18 TL
Toplam Ödeme: 2.456.611 TL

Türkiye Finans
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 21.113,18 TL
Toplam Ödeme: 2.551.331 TL

ING
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 23.098,24 TL
Toplam Ödeme: 2.793.222 TL

QNB
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 19.704,90 TL
Toplam Ödeme: 2.388.588 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 21.045,53 TL
Toplam Ödeme: 2.561.015 TL

TEB
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 22.134,55 TL
Toplam Ödeme: 2.681.172 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 22.408,91 TL
Toplam Ödeme: 2.710.479 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 24.490,57 TL
Toplam Ödeme: 2.962.718 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %3,31
Aylık Taksit: 25.333,88 TL
Toplam Ödeme: 3.063.915 TL

