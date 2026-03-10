Konut kredilerinde faizler düştü mü? Hangi banka en uygun seçenek sunuyor? İşte banka banka 750 bin TL'nin geri ödemesi
Bankalar, cazip faiz oranları ve uygun ödeme planları ile özel fırsatlar sunuyor. Peki, hangi banka en uygun krediyi sağlıyor? İşte banka banka 750 bin TL'nin geri ödemesi
Gayrimenkul piyasasında ev sahibi olma planı yapanlar için bankaların sunduğu kredi maliyetleri kritik bir rol oynuyor.
İşte banka banka 750 bin TL'nin geri ödemesi:
Akbank
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 19.704,90 TL
Toplam Ödeme: 2.405.088 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %2,50
Aylık Taksit: 19.771,34 TL
Toplam Ödeme: 2.412.010 TL
Albaraka Türk
Faiz Oranı: %2,53
Aylık Taksit: 19.971,06 TL
Toplam Ödeme: 2.420.171 TL
Vakıf Katılım
Faiz Oranı: %2,53
Aylık Taksit: 19.971,06 TL
Toplam Ödeme: 2.417.277 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,54
Aylık Taksit: 20.037,76 TL
Toplam Ödeme: 2.444.881 TL
Kuveyt Türk
Faiz Oranı: %2,55
Aylık Taksit: 20.104,52 TL
Toplam Ödeme: 2.443.994 TL
Ziraat Katılım
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 20.372,18 TL
Toplam Ödeme: 2.456.611 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 21.113,18 TL
Toplam Ödeme: 2.551.331 TL
ING
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 23.098,24 TL
Toplam Ödeme: 2.793.222 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 19.704,90 TL
Toplam Ödeme: 2.388.588 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 21.045,53 TL
Toplam Ödeme: 2.561.015 TL
TEB
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 22.134,55 TL
Toplam Ödeme: 2.681.172 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 22.408,91 TL
Toplam Ödeme: 2.710.479 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 24.490,57 TL
Toplam Ödeme: 2.962.718 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,31
Aylık Taksit: 25.333,88 TL
Toplam Ödeme: 3.063.915 TL