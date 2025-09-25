Konut kredilerinde uçurum: 1 milyon TL için bankadan bankaya farklar dudak uçuklattı
Ev almak isteyenler için bankaların güncel konut kredisi faiz oranları açıklandı. 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi için aylık taksitler dudak uçuklattı.
Artan faizler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Bankaların konut kredisi faiz oranları yüzde 2,69’dan başlayarak yüzde 4,29’a kadar çıkıyor. Aradaki fark hem aylık taksitlere hem de toplam geri ödeme tutarına yansıyor.
İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi faizleri:
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.060,70 TL
Toplam Ödeme: 3.398.044 TL
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.060,70 TL
Toplam Ödeme: 3.391.869 TL
Albaraka Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 28.603,04 TL
Toplam Ödeme: 3.447.624 TL
İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.507.628 TL
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.497.928 TL
Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.507.378 TL
Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.719.293 TL
Türkiye Finans – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 34.060,75 TL
Toplam Ödeme: 4.105.990 TL
ING – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 37.862,01 TL
Toplam Ödeme: 4.565.225 TL
QNB Finansbank – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.060,70 TL
Toplam Ödeme: 3.386.074 TL
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 28.150,90 TL
Toplam Ödeme: 3.404.683 TL
TEB – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.566.904 TL
Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.598.724 TL
Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 32.654,09 TL
Toplam Ödeme: 3.937.190 TL
Şekerbank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 36.333,58 TL
Toplam Ödeme: 4.378.729 TL
DenizBank – Mortgage Kredisi
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 38.533,65 TL
Toplam Ödeme: 4.642.738 TL
ICBC Bank Turkey – Yeni Evim Kredisi
Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 42.012,07 TL
Toplam Ödeme: 5.060.232 TL