Konut kredilerinde uçurum: 1 milyon TL için bankadan bankaya farklar dudak uçuklattı

Artan faizler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Bankaların konut kredisi faiz oranları yüzde 2,69’dan başlayarak yüzde 4,29’a kadar çıkıyor. Aradaki fark hem aylık taksitlere hem de toplam geri ödeme tutarına yansıyor.

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi faizleri: