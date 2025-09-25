Konut kredilerinde uçurum: 1 milyon TL için bankadan bankaya farklar dudak uçuklattı

Ev almak isteyenler için bankaların güncel konut kredisi faiz oranları açıklandı. 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi için aylık taksitler dudak uçuklattı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Artan faizler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Bankaların konut kredisi faiz oranları yüzde 2,69’dan başlayarak yüzde 4,29’a kadar çıkıyor. Aradaki fark hem aylık taksitlere hem de toplam geri ödeme tutarına yansıyor.

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi faizleri: 

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.060,70 TL
Toplam Ödeme: 3.398.044 TL

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.060,70 TL
Toplam Ödeme: 3.391.869 TL

Albaraka Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 28.603,04 TL
Toplam Ödeme: 3.447.624 TL

İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.507.628 TL

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.497.928 TL

Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.507.378 TL

Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.719.293 TL

Türkiye Finans – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 34.060,75 TL
Toplam Ödeme: 4.105.990 TL

ING – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 37.862,01 TL
Toplam Ödeme: 4.565.225 TL

QNB Finansbank – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.060,70 TL
Toplam Ödeme: 3.386.074 TL

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 28.150,90 TL
Toplam Ödeme: 3.404.683 TL

TEB – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.566.904 TL

Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.598.724 TL

Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 32.654,09 TL
Toplam Ödeme: 3.937.190 TL

Şekerbank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 36.333,58 TL
Toplam Ödeme: 4.378.729 TL

DenizBank – Mortgage Kredisi
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 38.533,65 TL
Toplam Ödeme: 4.642.738 TL

ICBC Bank Turkey – Yeni Evim Kredisi
Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 42.012,07 TL
Toplam Ödeme: 5.060.232 TL

