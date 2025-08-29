Konut kredisi alacaklar dikkat: 250 bin TL’lik kredi geri ödemesi şaşırttı
Konut kredilerinde faiz oranları tırmanışta. 250.000 TL kredi çeken bir vatandaş 60 ayda neredeyse bir kredi parası daha ödüyor. İşte detaylar...
Konut kredilerine ulaşmak her geçen gün daha maliyetli hale geliyor. 250.000 TL tutarında 60 ay vadeli kredi çeken vatandaşlar için aylık ödemeler 8.700 TL’den başlarken, bazı bankalarda bu rakam 11.600 TL’yi geçiyor. Toplam geri ödeme ise neredeyse 700 bin TL’ye dayanmış durumda. İşte Ağustos 2025 itibarıyla en güncel oranlar ve banka karşılaştırmaları…
Akbank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Ödeme: 8.821,43 TL
Toplam Ödeme: 556.295 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,86
Aylık Ödeme: 8.764,03 TL
Toplam Ödeme: 546.677 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Ödeme: 8.821,43 TL
Toplam Ödeme: 547.535 TL
Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Ödeme: 8.821,43 TL
Toplam Ödeme: 554.079 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,01
Aylık Ödeme: 9.052,60 TL
Toplam Ödeme: 571.106 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,03
Aylık Ödeme: 9.091,38 TL
Toplam Ödeme: 573.182 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Ödeme: 9.423,78 TL
Toplam Ödeme: 585.250 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Ödeme: 9.701,19 TL
Toplam Ödeme: 596.571 TL
ING
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Ödeme: 10.614,07 TL
Toplam Ödeme: 654.878 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %2,90
Aylık Ödeme: 8.840,59 TL
Toplam Ödeme: 545.475 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Ödeme: 9.013,90 TL
Toplam Ödeme: 563.659 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Ödeme: 9.227,65 TL
Toplam Ödeme: 575.285 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Ödeme: 9.404,09 TL
Toplam Ödeme: 579.195 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,39
Aylık Ödeme: 9.801,05 TL
Toplam Ödeme: 597.513 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Ödeme: 9.801,05 TL
Toplam Ödeme: 597.613 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,67
Aylık Ödeme: 10.367,59 TL
Toplam Ödeme: 642.880 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Ödeme: 10.655,36 TL
Toplam Ödeme: 654.271 TL