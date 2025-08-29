Konut kredisi alacaklar dikkat: 250 bin TL’lik kredi geri ödemesi şaşırttı

Konut kredilerinde faiz oranları tırmanışta. 250.000 TL kredi çeken bir vatandaş 60 ayda neredeyse bir kredi parası daha ödüyor. İşte detaylar...

Konut kredilerine ulaşmak her geçen gün daha maliyetli hale geliyor. 250.000 TL tutarında 60 ay vadeli kredi çeken vatandaşlar için aylık ödemeler 8.700 TL’den başlarken, bazı bankalarda bu rakam 11.600 TL’yi geçiyor. Toplam geri ödeme ise neredeyse 700 bin TL’ye dayanmış durumda. İşte Ağustos 2025 itibarıyla en güncel oranlar ve banka karşılaştırmaları…

Akbank

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Ödeme: 8.821,43 TL
Toplam Ödeme: 556.295 TL

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %2,86
Aylık Ödeme: 8.764,03 TL
Toplam Ödeme: 546.677 TL

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Ödeme: 8.821,43 TL
Toplam Ödeme: 547.535 TL

Dünya Katılım

Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Ödeme: 8.821,43 TL
Toplam Ödeme: 554.079 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,01
Aylık Ödeme: 9.052,60 TL
Toplam Ödeme: 571.106 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,03
Aylık Ödeme: 9.091,38 TL
Toplam Ödeme: 573.182 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,20
Aylık Ödeme: 9.423,78 TL
Toplam Ödeme: 585.250 TL

Türkiye Finans

Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Ödeme: 9.701,19 TL
Toplam Ödeme: 596.571 TL

ING

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Ödeme: 10.614,07 TL
Toplam Ödeme: 654.878 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %2,90
Aylık Ödeme: 8.840,59 TL
Toplam Ödeme: 545.475 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Ödeme: 9.013,90 TL
Toplam Ödeme: 563.659 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Faiz Oranı: %3,10
Aylık Ödeme: 9.227,65 TL
Toplam Ödeme: 575.285 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %3,19
Aylık Ödeme: 9.404,09 TL
Toplam Ödeme: 579.195 TL

Ziraat Katılım

Kâr Payı Oranı: %3,39
Aylık Ödeme: 9.801,05 TL
Toplam Ödeme: 597.513 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Ödeme: 9.801,05 TL
Toplam Ödeme: 597.613 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: %3,67
Aylık Ödeme: 10.367,59 TL
Toplam Ödeme: 642.880 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %3,81
Aylık Ödeme: 10.655,36 TL
Toplam Ödeme: 654.271 TL

