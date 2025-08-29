Konut kredisi alacaklar dikkat: 250 bin TL’lik kredi geri ödemesi şaşırttı

Konut kredilerine ulaşmak her geçen gün daha maliyetli hale geliyor. 250.000 TL tutarında 60 ay vadeli kredi çeken vatandaşlar için aylık ödemeler 8.700 TL’den başlarken, bazı bankalarda bu rakam 11.600 TL’yi geçiyor. Toplam geri ödeme ise neredeyse 700 bin TL’ye dayanmış durumda. İşte Ağustos 2025 itibarıyla en güncel oranlar ve banka karşılaştırmaları…