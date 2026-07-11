Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 120 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 1 milyon 250 bin TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 1

Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 1 milyon 250 bin TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 2

İşte banka banka 1 milyon 250 bin TL konut kredisinin geri ödemesi:

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 3

Akbank
Faiz oranı: %3,01
Aylık taksit: 38.727,80 TL
Toplam ödeme: 4.690.336 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 4

Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 35.075,88 TL
Toplam ödeme: 4.232.355 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 5

Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 36.321,26 TL
Toplam ödeme: 4.392.503 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 6

Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 36.321,26 TL
Toplam ödeme: 4.384.695 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 7

Ziraat Katılım
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 37.348,18 TL
Toplam ödeme: 4.496.231 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 8

ING
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 38.497,07 TL
Toplam ödeme: 4.643.582 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 9

Türkiye Finans
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 38.497,07 TL
Toplam ödeme: 4.645.398 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 10

Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,14
Aylık taksit: 40.234,80 TL
Toplam ödeme: 4.871.026 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 11

QNB
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 38.497,07 TL
Toplam ödeme: 4.646.148 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 12

Halkbank
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 38.497,07 TL
Toplam ödeme: 4.657.700 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 13

Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,09
Aylık taksit: 39.653,72 TL
Toplam ödeme: 4.782.356 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 14

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 40.817,61 TL
Toplam ödeme: 4.924.463 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 15

Şekerbank
Faiz oranı: %3,58
Aylık taksit: 45.416,97 TL
Toplam ödeme: 5.470.886 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 16

TEB
Faiz oranı: %3,69
Aylık taksit: 46.729,18 TL
Toplam ödeme: 5.635.028 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 17

DenizBank
Faiz oranı: %3,78
Aylık taksit: 47.807,00 TL
Toplam ödeme: 5.763.190 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 18

Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 49.249,50 TL
Toplam ödeme: 5.935.760 TL

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