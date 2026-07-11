Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 120 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 1 milyon 250 bin TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…
Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 1 milyon 250 bin TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.
İşte banka banka 1 milyon 250 bin TL konut kredisinin geri ödemesi:
Akbank
Faiz oranı: %3,01
Aylık taksit: 38.727,80 TL
Toplam ödeme: 4.690.336 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 35.075,88 TL
Toplam ödeme: 4.232.355 TL
Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 36.321,26 TL
Toplam ödeme: 4.392.503 TL
Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 36.321,26 TL
Toplam ödeme: 4.384.695 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 37.348,18 TL
Toplam ödeme: 4.496.231 TL
ING
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 38.497,07 TL
Toplam ödeme: 4.643.582 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 38.497,07 TL
Toplam ödeme: 4.645.398 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,14
Aylık taksit: 40.234,80 TL
Toplam ödeme: 4.871.026 TL
QNB
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 38.497,07 TL
Toplam ödeme: 4.646.148 TL
Halkbank
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 38.497,07 TL
Toplam ödeme: 4.657.700 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,09
Aylık taksit: 39.653,72 TL
Toplam ödeme: 4.782.356 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 40.817,61 TL
Toplam ödeme: 4.924.463 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %3,58
Aylık taksit: 45.416,97 TL
Toplam ödeme: 5.470.886 TL
TEB
Faiz oranı: %3,69
Aylık taksit: 46.729,18 TL
Toplam ödeme: 5.635.028 TL
DenizBank
Faiz oranı: %3,78
Aylık taksit: 47.807,00 TL
Toplam ödeme: 5.763.190 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 49.249,50 TL
Toplam ödeme: 5.935.760 TL