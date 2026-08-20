Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 60 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 1 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 60 ay vadeli konut kredisi tablosu…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 1

Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 1 milyon TL tutarında ve 60 ay (5 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 2

İşte banka banka 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi:

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 3

Akbank
Faiz oranı: %3,50
Aylık taksit: 40.088,62 TL
Toplam ödeme: 2.447.067 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 4

Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,87
Aylık taksit: 35.132,59 TL
Toplam ödeme: 2.140.657 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 5

Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,87
Aylık taksit: 35.132,59 TL
Toplam ödeme: 2.132.849 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 6

Ziraat Katılım
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 35.285,70 TL
Toplam ödeme: 2.130.342 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 7

Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,94
Aylık taksit: 35.669,75 TL
Toplam ödeme: 2.162.185 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 8

ING
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 36.055,58 TL
Toplam ödeme: 2.186.018 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 9

Türkiye Finans
Faiz oranı: %3,09
Aylık taksit: 36.832,52 TL
Toplam ödeme: 2.234.451 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 10

Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,24
Aylık taksit: 38.010,84 TL
Toplam ödeme: 2.322.250 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 11

Halkbank
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 36.055,58 TL
Toplam ödeme: 2.200.136 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 12

QNB
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 36.055,58 TL
Toplam ödeme: 2.188.584 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 13

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 37.616,37 TL
Toplam ödeme: 2.282.082 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 14

DenizBank
Faiz oranı: %3,21
Aylık taksit: 37.773,95 TL
Toplam ödeme: 2.291.537 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 15

Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,29
Aylık taksit: 38.406,98 TL
Toplam ödeme: 2.327.078 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 16

TEB
Faiz oranı: %3,30
Aylık taksit: 38.486,41 TL
Toplam ödeme: 2.335.461 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 17

Şekerbank
Faiz oranı: %3,67
Aylık taksit: 41.470,37 TL
Toplam ödeme: 2.507.822 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 18

ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,83
Aylık taksit: 42.786,82 TL
Toplam ödeme: 2.586.893 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 19

Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 43.367,48 TL
Toplam ödeme: 2.626.618 TL

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