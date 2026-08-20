Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 60 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 1 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 60 ay vadeli konut kredisi tablosu…
Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 1 milyon TL tutarında ve 60 ay (5 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.
İşte banka banka 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi:
Akbank
Faiz oranı: %3,50
Aylık taksit: 40.088,62 TL
Toplam ödeme: 2.447.067 TL
Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,87
Aylık taksit: 35.132,59 TL
Toplam ödeme: 2.140.657 TL
Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,87
Aylık taksit: 35.132,59 TL
Toplam ödeme: 2.132.849 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 35.285,70 TL
Toplam ödeme: 2.130.342 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,94
Aylık taksit: 35.669,75 TL
Toplam ödeme: 2.162.185 TL
ING
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 36.055,58 TL
Toplam ödeme: 2.186.018 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: %3,09
Aylık taksit: 36.832,52 TL
Toplam ödeme: 2.234.451 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,24
Aylık taksit: 38.010,84 TL
Toplam ödeme: 2.322.250 TL
Halkbank
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 36.055,58 TL
Toplam ödeme: 2.200.136 TL
QNB
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 36.055,58 TL
Toplam ödeme: 2.188.584 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 37.616,37 TL
Toplam ödeme: 2.282.082 TL
DenizBank
Faiz oranı: %3,21
Aylık taksit: 37.773,95 TL
Toplam ödeme: 2.291.537 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,29
Aylık taksit: 38.406,98 TL
Toplam ödeme: 2.327.078 TL
TEB
Faiz oranı: %3,30
Aylık taksit: 38.486,41 TL
Toplam ödeme: 2.335.461 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %3,67
Aylık taksit: 41.470,37 TL
Toplam ödeme: 2.507.822 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %3,83
Aylık taksit: 42.786,82 TL
Toplam ödeme: 2.586.893 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 43.367,48 TL
Toplam ödeme: 2.626.618 TL