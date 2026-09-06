Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 60 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 1

Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 2 milyon TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 2

İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi:

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 3

Akbank
Faiz oranı: %3,25
Aylık taksit: 66.430,74 TL
Toplam ödeme: 8.018.438 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 4

Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,87
Aylık taksit: 59.391,00 TL
Toplam ödeme: 7.164.622 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 5

Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,87
Aylık taksit: 59.391,00 TL
Toplam ödeme: 7.156.814 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 6

Türkiye Finans
Faiz oranı: %2,88
Aylık taksit: 59.573,98 TL
Toplam ödeme: 7.178.377 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 7

Ziraat Katılım
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 59.757,08 TL
Toplam ödeme: 7.184.449 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 8

Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 61.595,32 TL
Toplam ödeme: 7.418.438 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 9

ING
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 65.308,18 TL
Toplam ödeme: 7.864.665 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 10

Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,24
Aylık taksit: 66.243,39 TL
Toplam ödeme: 7.995.806 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 11

Halkbank
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 61.595,32 TL
Toplam ödeme: 7.433.240 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 12

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 65.308,18 TL
Toplam ödeme: 7.867.081 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 13

Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 65.308,18 TL
Toplam ödeme: 7.864.641 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 14

TEB
Faiz oranı: %3,20
Aylık taksit: 65.495,01 TL
Toplam ödeme: 7.890.677 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 15

DenizBank
Faiz oranı: %3,26
Aylık taksit: 66.618,20 TL
Toplam ödeme: 8.024.284 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 16

Şekerbank
Faiz oranı: %3,58
Aylık taksit: 72.667,16 TL
Toplam ödeme: 8.744.659 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 17

Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 78.799,20 TL
Toplam ödeme: 9.485.474 TL

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