Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 60 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…
Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 2 milyon TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.
İşte banka banka 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi:
Akbank
Faiz oranı: %3,25
Aylık taksit: 66.430,74 TL
Toplam ödeme: 8.018.438 TL
Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,87
Aylık taksit: 59.391,00 TL
Toplam ödeme: 7.164.622 TL
Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,87
Aylık taksit: 59.391,00 TL
Toplam ödeme: 7.156.814 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: %2,88
Aylık taksit: 59.573,98 TL
Toplam ödeme: 7.178.377 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 59.757,08 TL
Toplam ödeme: 7.184.449 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 61.595,32 TL
Toplam ödeme: 7.418.438 TL
ING
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 65.308,18 TL
Toplam ödeme: 7.864.665 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,24
Aylık taksit: 66.243,39 TL
Toplam ödeme: 7.995.806 TL
Halkbank
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 61.595,32 TL
Toplam ödeme: 7.433.240 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 65.308,18 TL
Toplam ödeme: 7.867.081 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 65.308,18 TL
Toplam ödeme: 7.864.641 TL
TEB
Faiz oranı: %3,20
Aylık taksit: 65.495,01 TL
Toplam ödeme: 7.890.677 TL
DenizBank
Faiz oranı: %3,26
Aylık taksit: 66.618,20 TL
Toplam ödeme: 8.024.284 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %3,58
Aylık taksit: 72.667,16 TL
Toplam ödeme: 8.744.659 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 78.799,20 TL
Toplam ödeme: 9.485.474 TL