Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 120 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 1 milyon 500 bin TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 1

Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 1 milyon 500 bin TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 2

İşte banka banka 1 milyon 500 bin TL konut kredisinin geri ödemesi:

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 3

Akbank
Faiz oranı: %3,15
Aylık taksit: 48.421,47 TL
Toplam geri ödeme: 5.854.826 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 4

Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,87
Aylık taksit: 44.543,25 TL
Toplam geri ödeme: 5.380.392 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 5

Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,87
Aylık taksit: 44.543,25 TL
Toplam geri ödeme: 5.372.584 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 6

Türkiye Finans
Faiz oranı: %2,88
Aylık taksit: 44.680,48 TL
Toplam geri ödeme: 5.388.657 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 7

Ziraat Katılım
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 44.817,81 TL
Toplam geri ödeme: 5.389.237 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 8

Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 46.196,49 TL
Toplam geri ödeme: 5.568.078 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 9

ING
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 48.981,14 TL
Toplam geri ödeme: 5.902.920 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 10

Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,24
Aylık taksit: 49.682,54 TL
Toplam geri ödeme: 6.006.004 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 11

QNB
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 46.196,49 TL
Toplam geri ödeme: 5.571.328 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 12

Halkbank
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 46.196,49 TL
Toplam geri ödeme: 5.582.880 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 13

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 48.981,14 TL
Toplam geri ödeme: 5.905.336 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 14

Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 48.981,14 TL
Toplam geri ödeme: 5.902.896 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 15

TEB
Faiz oranı: %3,20
Aylık taksit: 49.121,26 TL
Toplam geri ödeme: 5.923.327 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 16

DenizBank
Faiz oranı: %3,26
Aylık taksit: 49.963,65 TL
Toplam geri ödeme: 6.023.238 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 17

Şekerbank
Faiz oranı: %3,58
Aylık taksit: 54.500,37 TL
Toplam geri ödeme: 6.562.144 TL

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Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu - Resim: 18

Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 59.099,40 TL
Toplam geri ödeme: 7.118.998 TL

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