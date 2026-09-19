Konut kredisi çekecekler dikkat! Bankalar arasındaki faiz uçurumu dudak uçuklattı! İşte en güncel konut kredisi tablosu
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu 120 ay vadeli kredi seçenekleri netleşti. 1 milyon 500 bin TL kredi çeken bir kişinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 120 ay vadeli konut kredisi tablosu…
Gayrimenkul piyasasında ev satın alma planı yapan vatandaşlar için bankaların 1 milyon 500 bin TL tutarında ve 120 ay (10 yıl) vadeli konut finansmanı güncel maliyetleri netleşti.
İşte banka banka 1 milyon 500 bin TL konut kredisinin geri ödemesi:
Akbank
Faiz oranı: %3,15
Aylık taksit: 48.421,47 TL
Toplam geri ödeme: 5.854.826 TL
Kuveyt Türk
Faiz oranı: %2,87
Aylık taksit: 44.543,25 TL
Toplam geri ödeme: 5.380.392 TL
Albaraka Türk
Faiz oranı: %2,87
Aylık taksit: 44.543,25 TL
Toplam geri ödeme: 5.372.584 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: %2,88
Aylık taksit: 44.680,48 TL
Toplam geri ödeme: 5.388.657 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: %2,89
Aylık taksit: 44.817,81 TL
Toplam geri ödeme: 5.389.237 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 46.196,49 TL
Toplam geri ödeme: 5.568.078 TL
ING
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 48.981,14 TL
Toplam geri ödeme: 5.902.920 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,24
Aylık taksit: 49.682,54 TL
Toplam geri ödeme: 6.006.004 TL
QNB
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 46.196,49 TL
Toplam geri ödeme: 5.571.328 TL
Halkbank
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 46.196,49 TL
Toplam geri ödeme: 5.582.880 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 48.981,14 TL
Toplam geri ödeme: 5.905.336 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 48.981,14 TL
Toplam geri ödeme: 5.902.896 TL
TEB
Faiz oranı: %3,20
Aylık taksit: 49.121,26 TL
Toplam geri ödeme: 5.923.327 TL
DenizBank
Faiz oranı: %3,26
Aylık taksit: 49.963,65 TL
Toplam geri ödeme: 6.023.238 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %3,58
Aylık taksit: 54.500,37 TL
Toplam geri ödeme: 6.562.144 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %3,90
Aylık taksit: 59.099,40 TL
Toplam geri ödeme: 7.118.998 TL