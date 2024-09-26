Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu?
Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, ev sahibi olmayı veya konut yatırımını planlayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Peki hangi banka 2 milyon TL konut kredisi veriyor? 2 milyon TL krediyle konut almak isteyenler için 10 yıllık faiz oranları ne kadar?
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Krediyle konut almak isteyenler için 2 milyon TL'nin 10 yıllık faiz oranları şöyle:
AKBANK
Faiz Oranı: %3,02
Aylık Taksit: 62.149,24 TL
Toplam Ödeme: 7.482.528 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %2,97
Aylık Taksit: 61.226,65 TL
Toplam Ödeme: 7.365.498 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96 TL
Toplam Ödeme: 7.630.889 TL
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 67.369,06 TL
Toplam Ödeme: 8.105.287 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 69.253,07 TL
Toplam Ödeme: 8.332.928 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 84.801,56 TL
Toplam Ödeme: 10.193.146 TL
ANADOLU BANK
Faiz Oranı: %4,91
Aylık Taksit: 98.512,94 TL
Toplam Ödeme: 11.838.402 TL
ŞEKER BANK
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 117.922,74 TL
Toplam Ödeme: 14.170.288 TL