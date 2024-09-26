Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu?

Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, ev sahibi olmayı veya konut yatırımını planlayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Peki hangi banka 2 milyon TL konut kredisi veriyor? 2 milyon TL krediyle konut almak isteyenler için 10 yıllık faiz oranları ne kadar?

Mert Sagit Mert Sagit
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Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 1

Krediyle konut almak isteyenler için 2 milyon TL'nin 10 yıllık faiz oranları şöyle:

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Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 2

AKBANK

Faiz Oranı: %3,02

Aylık Taksit: 62.149,24 TL

Toplam Ödeme: 7.482.528 TL

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Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 3

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %2,97

Aylık Taksit: 61.226,65 TL

Toplam Ödeme: 7.365.498 TL

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Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 4

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96 TL

Toplam Ödeme: 7.630.889 TL

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Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 5

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 67.369,06 TL

Toplam Ödeme: 8.105.287 TL

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Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 6

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 69.253,07 TL

Toplam Ödeme: 8.332.928 TL

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Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 7

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 84.801,56 TL

Toplam Ödeme: 10.193.146 TL

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Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 8

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %4,91

Aylık Taksit: 98.512,94 TL

Toplam Ödeme: 11.838.402 TL

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Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 9

ŞEKER BANK

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 117.922,74 TL

Toplam Ödeme: 14.170.288 TL

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