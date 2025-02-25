Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredi kullananlar 287 bin TL tasarruf edecek

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. Peki, 1 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredi kullananlar 287 bin TL tasarruf edecek - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2025’te politika faizinde indirime giderek oranı yüzde 47,5’ten yüzde 45’e çekti. Bu gelişmenin ardından bankalar, konut kredisi faiz oranlarını yeniden belirledi.

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Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredi kullananlar 287 bin TL tasarruf edecek - Resim: 2

Mevcut güncellemeye göre en düşük konut kredisi faizi yüzde 2,75 seviyesine indi. Bu değişiklik, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir maliyet avantajı sağladı.

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Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredi kullananlar 287 bin TL tasarruf edecek - Resim: 3

Ekonomim'e göre, faiz oranlarındaki düşüşle birlikte, 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi kullanan bir kişinin aylık ödemesi 2.392 TL daha düşük olacak.

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Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredi kullananlar 287 bin TL tasarruf edecek - Resim: 4

Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, faiz oranlarındaki değişimi değerlendirerek şu bilgileri paylaştı:

Önceki faiz oranı: %3,05
 Güncellenen faiz oranı: %2,79
 120 ay vadeli kredi eski taksiti: 31.952 TL
 120 ay vadeli kredi yeni taksiti: 28.960 TL
 Aylık fark: 2.392 TL
 Toplam tasarruf: 287.000 TL

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Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredi kullananlar 287 bin TL tasarruf edecek - Resim: 5

İŞTE 2025 YILI İTİBARIYLA BANKALARDAKİ FAİZ ORANLARI!

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Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredi kullananlar 287 bin TL tasarruf edecek - Resim: 6

KUVEYT TÜRK

%2,75 fazia oranı - 120 ay vade - 28.603 TL aylık taksit

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Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredi kullananlar 287 bin TL tasarruf edecek - Resim: 7

AKBANK

%2,85 faiz oranı - 120 ay vade - 29.512 TL aylık taksit

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Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredi kullananlar 287 bin TL tasarruf edecek - Resim: 8

ZİRAAT BANKASI

%3,09 faiz oranı - 120 ay vade - 31.722 TL aylık taksit

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Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredi kullananlar 287 bin TL tasarruf edecek - Resim: 9

VAKIFBANK

%3,30 faiz oranı - 120 ay vade - 33.684 TL aylık taksit

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Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredi kullananlar 287 bin TL tasarruf edecek - Resim: 10

HALKBANK

%3,40 faiz oranı - 120 ay vade - 34.626 TL aylık taksit

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