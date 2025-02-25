Konut kredisi faizleri düştü! 1 milyon TL kredi kullananlar 287 bin TL tasarruf edecek
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. Peki, 1 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2025’te politika faizinde indirime giderek oranı yüzde 47,5’ten yüzde 45’e çekti. Bu gelişmenin ardından bankalar, konut kredisi faiz oranlarını yeniden belirledi.
Mevcut güncellemeye göre en düşük konut kredisi faizi yüzde 2,75 seviyesine indi. Bu değişiklik, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir maliyet avantajı sağladı.
Ekonomim'e göre, faiz oranlarındaki düşüşle birlikte, 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi kullanan bir kişinin aylık ödemesi 2.392 TL daha düşük olacak.
Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, faiz oranlarındaki değişimi değerlendirerek şu bilgileri paylaştı:
Önceki faiz oranı: %3,05
Güncellenen faiz oranı: %2,79
120 ay vadeli kredi eski taksiti: 31.952 TL
120 ay vadeli kredi yeni taksiti: 28.960 TL
Aylık fark: 2.392 TL
Toplam tasarruf: 287.000 TL
İŞTE 2025 YILI İTİBARIYLA BANKALARDAKİ FAİZ ORANLARI!
KUVEYT TÜRK
%2,75 fazia oranı - 120 ay vade - 28.603 TL aylık taksit
AKBANK
%2,85 faiz oranı - 120 ay vade - 29.512 TL aylık taksit
ZİRAAT BANKASI
%3,09 faiz oranı - 120 ay vade - 31.722 TL aylık taksit
VAKIFBANK
%3,30 faiz oranı - 120 ay vade - 33.684 TL aylık taksit
HALKBANK
%3,40 faiz oranı - 120 ay vade - 34.626 TL aylık taksit