Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları

Konut kredisi faiz oranlarındaki hareketlilik sürüyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, bankaların güncel kredi tekliflerini mercek altına aldı. 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları...

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları

Artan konut fiyatları ve sıkılaşan kredi koşulları nedeniyle ev sahibi olmak isteyenler kılı kırk yarıyor. Özellikle nakit ihtiyacının bir kısmını krediyle karşılamak isteyen vatandaşlar için 750.000 TL'lik kredi tutarı kritik bir eşik oluşturuyor.

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 2

Bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 2,50 seviyesinin altına çekerek aylık taksitleri 20 bin TL bandının altına indirirken, bazı bankalarda bu tutar 32 bin TL'yi aşıyor. Toplam geri ödemede ise fark 1.5 milyon TL'yi buluyor.

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 3

İşte 120 ay vadeli 750.000 TL konut kredisi için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve ödeme tabloları...

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 4

Akbank
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 19.704,90 TL
Toplam Ödeme: 2.405.088 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 5

İş Bankası
Faiz Oranı: %2,50
Aylık Taksit: 19.771,34 TL
Toplam Ödeme: 2.412.010 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 6

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,54
Aylık Taksit: 20.037,76 TL
Toplam Ödeme: 2.425.281 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 7

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,55
Aylık Taksit: 20.104,52 TL
Toplam Ödeme: 2.443.994 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 8

QNB
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 20.372,18 TL
Toplam Ödeme: 2.468.661 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 9

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 21.045,53 TL
Toplam Ödeme: 2.565.813 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 10

Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 21.045,53 TL
Toplam Ödeme: 2.561.015 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 11

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 21.113,18 TL
Toplam Ödeme: 2.551.331 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 12

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Ödeme: 2.618.896 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 13

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 22.134,55 TL
Toplam Ödeme: 2.681.172 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 14

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 22.408,91 TL
Toplam Ödeme: 2.710.479 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 15

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 24.490,57 TL
Toplam Ödeme: 2.962.718 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 16

ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %3,42
Aylık Taksit: 26.111,63 TL
Toplam Ödeme: 3.151.829 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 17

ING
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 26.964,78 TL
Toplam Ödeme: 3.257.207 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 18

Şekerbank
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 27.250,18 TL
Toplam Ödeme: 3.288.371 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 19

DenizBank
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 28.900,24 TL
Toplam Ödeme: 3.491.878 TL

Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları - Resim: 20

Anadolubank
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 32.384,52 TL
Toplam Ödeme: 3.909.462 TL

