Konut kredisi faizleri düştü mü? 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları
Konut kredisi faiz oranlarındaki hareketlilik sürüyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, bankaların güncel kredi tekliflerini mercek altına aldı. 750 bin TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar? İşte geri ödeme tutarları...
Artan konut fiyatları ve sıkılaşan kredi koşulları nedeniyle ev sahibi olmak isteyenler kılı kırk yarıyor. Özellikle nakit ihtiyacının bir kısmını krediyle karşılamak isteyen vatandaşlar için 750.000 TL'lik kredi tutarı kritik bir eşik oluşturuyor.
Bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 2,50 seviyesinin altına çekerek aylık taksitleri 20 bin TL bandının altına indirirken, bazı bankalarda bu tutar 32 bin TL'yi aşıyor. Toplam geri ödemede ise fark 1.5 milyon TL'yi buluyor.
İşte 120 ay vadeli 750.000 TL konut kredisi için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve ödeme tabloları...
Akbank
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 19.704,90 TL
Toplam Ödeme: 2.405.088 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %2,50
Aylık Taksit: 19.771,34 TL
Toplam Ödeme: 2.412.010 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,54
Aylık Taksit: 20.037,76 TL
Toplam Ödeme: 2.425.281 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,55
Aylık Taksit: 20.104,52 TL
Toplam Ödeme: 2.443.994 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 20.372,18 TL
Toplam Ödeme: 2.468.661 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 21.045,53 TL
Toplam Ödeme: 2.565.813 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 21.045,53 TL
Toplam Ödeme: 2.561.015 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 21.113,18 TL
Toplam Ödeme: 2.551.331 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Ödeme: 2.618.896 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 22.134,55 TL
Toplam Ödeme: 2.681.172 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 22.408,91 TL
Toplam Ödeme: 2.710.479 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 24.490,57 TL
Toplam Ödeme: 2.962.718 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %3,42
Aylık Taksit: 26.111,63 TL
Toplam Ödeme: 3.151.829 TL
ING
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 26.964,78 TL
Toplam Ödeme: 3.257.207 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 27.250,18 TL
Toplam Ödeme: 3.288.371 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 28.900,24 TL
Toplam Ödeme: 3.491.878 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 32.384,52 TL
Toplam Ödeme: 3.909.462 TL