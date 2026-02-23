Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte banka banka 1 milyon TL konut kredisi faiz oranları ve taksitleri
Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların 1.000.000 TL tutarında ve 60 ay vadeli konut kredisi teklifleri güncellendi. Bankalar arası faiz makası, ödenecek toplam tutarda yüz binlerce liralık fark yaratıyor. İşte banka banka 60 ay vadeli konut kredisi tablosu…
Konut piyasasında hareketlilik arayışı sürerken, ev satın almak için finansman ihtiyacı duyan vatandaşların gözü bankaların güncel kredi oranlarına çevrildi.
1 milyon TL'lik bir konut kredisi için 60 ay (5 yıl) vadeli geri ödeme tabloları netleşti.
İşte 1.000.000 TL’nin 60 ay vadede banka banka geri ödeme tablosu:
Akbank
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523,03 TL
Toplam Ödeme: 2.113.131 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,54
Aylık Taksit: 32.648,85 TL
Toplam Ödeme: 1.980.931 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,54
Aylık Taksit: 32.648,85 TL
Toplam Ödeme: 2.000.531 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 33.019,90 TL
Toplam Ödeme: 2.021.894 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,60
Aylık Taksit: 33.094,34 TL
Toplam Ödeme: 2.018.362 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 33.767,72 TL
Toplam Ödeme: 2.039.263 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 33.842,92 TL
Toplam Ödeme: 2.049.575 TL
ING
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 36.055,58 TL
Toplam Ödeme: 2.186.018 TL
Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,54
Aylık Taksit: 32.648,85 TL
Toplam Ödeme: 1.987.474 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 33.019,90 TL
Toplam Ödeme: 2.006.444 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 33.767,72 TL
Toplam Ödeme: 2.062.865 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 36.055,58 TL
Toplam Ödeme: 2.185.994 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 36.910,59 TL
Toplam Ödeme: 2.240.911 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 37.616,37 TL
Toplam Ödeme: 2.282.082 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,31
Aylık Taksit: 38.565,90 TL
Toplam Ödeme: 2.339.054 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %3,42
Aylık Taksit: 39.444,64 TL
Toplam Ödeme: 2.386.362 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,67
Aylık Taksit: 41.470,37 TL
Toplam Ödeme: 2.507.822 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 46.652,45 TL
Toplam Ödeme: 2.823.717 TL