Konut kredisi faizleri ne durumda? 1 milyon lira kredinin aylık ödemesi ne kadar?

Konut kredisi faizlerinde son durum

Özel bankalarda konut kredisi faiz oranları şu anda ortalama yüzde 2.84 seviyelerinde. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 1 milyon TL kredi çeken bir vatandaşın aylık geri ödeme miktarının şu an yaklaşık 29 bin 500 TL olduğunu, ancak faiz oranının yüzde 3’e çıkması durumunda bu rakamın 35 bin TL’ye yükseleceğini belirtti. Özelmacıklı, 2024’ün son çeyreğinde faiz oranlarının yüzde 2’nin altına inmesini beklediklerini ve bunun tüketiciler ile sektör için önemli avantajlar yaratabileceğini ifade etti.