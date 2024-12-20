Konut kredisi faizleri ne durumda? 1 milyon lira kredinin aylık ödemesi ne kadar?
Kasım ayında Türkiye genelinde 153 bin konut satışı gerçekleşti. Bu dönemde özellikle kredili satışlarda büyük bir artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre kredili satışlar, yüzde 315.7 oranında arttı. Peki konut kredisinde faizler ne durumda?
Faiz oranlarının düşmesi, konut piyasasında canlanma sağlarken, uzmanlar düşük faiz beklentisine dikkat çekiyor. Ancak, bu dönemde krediyle ev almak için doğru zaman olup olmadığı merak ediliyor.
Türkiye genelinde Kasım ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.6 oranında arttı.
Özellikle ipotekli konut satışları yüzde 315.7 oranında bir artışla 21 bin 804’e ulaştı. Kredili satışların toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 14.2 olarak kaydedildi. Faiz oranlarındaki gevşeme, kredili satışların artmasındaki en önemli etken olarak gösteriliyor.
Konut kredisi faizlerinde son durum
Özel bankalarda konut kredisi faiz oranları şu anda ortalama yüzde 2.84 seviyelerinde. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 1 milyon TL kredi çeken bir vatandaşın aylık geri ödeme miktarının şu an yaklaşık 29 bin 500 TL olduğunu, ancak faiz oranının yüzde 3’e çıkması durumunda bu rakamın 35 bin TL’ye yükseleceğini belirtti. Özelmacıklı, 2024’ün son çeyreğinde faiz oranlarının yüzde 2’nin altına inmesini beklediklerini ve bunun tüketiciler ile sektör için önemli avantajlar yaratabileceğini ifade etti.
Yapılandırma beklentisi ve fiyat artışı riski
Konut kredisi çeken vatandaşlar, ilerleyen dönemde faiz oranları düştüğünde kredi yapılandırması yaparak daha avantajlı duruma geçebileceğini düşünüyor. Ancak, bu durumun aynı zamanda talebin artmasına yol açacağı ve fiyatların yükselmesine neden olabileceği de uzmanlar tarafından vurgulanıyor.
Özellikle ikinci el konut piyasasında hızlı satışların devam ettiği belirtiliyor. Cazip fırsatlar oluşabilir, ancak maliyetlerin ve asgari ücret artışlarının fiyatları yukarı çekebileceği öngörülüyor.
'Bu dönemde almak avantajlı olabilir'
Özelmacıklı, konut almayı düşünen kişilerin bu dönemi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Özellikle önümüzdeki iki çeyrekte cazip ikinci el fırsatlarının görülebileceğini belirtti. Finansmanın kolaylaşmasıyla talebin artacağını ve bu süreçte alınan konutların değer kazanacağını düşündüğünü ifade etti.
Konut kredisi faizleri ne zaman düşer?
Uzmanlara göre, faiz oranlarındaki belirgin düşüşün 2024 yılının son çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyonla mücadele ve para politikalarının etkisiyle konut kredisi faizlerinin yüzde 2’nin altına inmesi olasılığı bulunuyor.
İnşaat maliyetleri ve satışlara etkisi
Artan asgari ücret ve inşaat maliyetlerinin, önümüzdeki dönemde konut fiyatlarını yukarı çekmesi bekleniyor.
Uzmanlar, finansman kolaylığının talebi artıracağına ve bunun fiyatlara yansıyacağına dikkat çekiyor.
Vatandaşların bu süreci dikkatle takip etmeleri gerektiği vurgulanıyor.