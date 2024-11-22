Konut Kredisi Faizlerinde Düşüş! İşte bankaların kredi imkanları
Konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için önemli bir engel oluşturuyordu. Ancak bankalardan gelen güzel haber, bu zorluğu aşmak isteyenlere umut oldu.
Bazı bankalar, konut kredisi faiz oranlarını %3’ün altına çekerek önemli bir fırsat yarattı. Bu hamle, hem yeni bir ev almak isteyenlerin hem de yatırımcıların dikkatini çekti. Güncel oranlar ve kampanyalar, özellikle bu dönemde konut kredisi almayı düşünenler için avantaj sağlıyor.
İşte güncel faiz oranları ve 1 milyon TL kredi için 10 yıl vadeli aylık taksit oranları:
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Taksit: 29 bin 878,54 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 605 bin 044 TL
Albaraka
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,00
Aylık Taksit: 30 bin 889,92 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 724 bin 550 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 3,15
Aylık Taksit: 32 bin 280,98 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 894 bin 277 TL
İng Bank
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Taksit: 32 bin 654,09 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 934 bin 750 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 31 bin 722,98 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 822 bin 348 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 30 bin 797,66 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 710 bin 619 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 35 bin 478,30 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 271 bin 587 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 2,84
Aylık Taksit: 29 bin 421,45 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 547 bin 701 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 33 bin 590,60 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 044 bin 172 TL