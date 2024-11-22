Konut Kredisi Faizlerinde Düşüş! İşte bankaların kredi imkanları

Konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için önemli bir engel oluşturuyordu. Ancak bankalardan gelen güzel haber, bu zorluğu aşmak isteyenlere umut oldu.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Konut Kredisi Faizlerinde Düşüş! İşte bankaların kredi imkanları
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Bazı bankalar, konut kredisi faiz oranlarını %3’ün altına çekerek önemli bir fırsat yarattı. Bu hamle, hem yeni bir ev almak isteyenlerin hem de yatırımcıların dikkatini çekti. Güncel oranlar ve kampanyalar, özellikle bu dönemde konut kredisi almayı düşünenler için avantaj sağlıyor.

İşte güncel faiz oranları ve 1 milyon TL kredi için 10 yıl vadeli aylık taksit oranları:

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Taksit: 29 bin 878,54 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 605 bin 044 TL

Albaraka

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,00
Aylık Taksit: 30 bin 889,92 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 724 bin 550 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 3,15
Aylık Taksit: 32 bin 280,98 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 894 bin 277 TL

İng Bank

Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Taksit: 32 bin 654,09 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 934 bin 750 TL

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 31 bin 722,98 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 822 bin 348 TL

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 30 bin 797,66 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 710 bin 619 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 35 bin 478,30 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 271 bin 587 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 2,84
Aylık Taksit: 29 bin 421,45 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 547 bin 701 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 33 bin 590,60 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 044 bin 172 TL

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