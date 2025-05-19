Konut kredisi faizlerinde son dakika! En düşük oranlar belli oldu

3 milyon TL konut kredisi için bankalara göre ödeme planı

5 yıl vadeli 3 milyon TL’lik kredi çeken bir kişinin ödeyeceği aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları banka bazında şöyle:

Ziraat Bankası (%3,09): Aylık 110.497 TL – Toplam 6.658.553 TL

VakıfBank (%3,09): Aylık 110.497 TL – Toplam 6.664.353 TL







