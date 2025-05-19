Konut kredisi faizlerinde son dakika! En düşük oranlar belli oldu
Ev sahibi olmak isteyenler için kritik bir dönem başladı. Bankalar, konut kredisi faiz oranlarını yeniden belirledi. Ancak faizlerdeki yükseliş, yüksek tutarda kredi çekecek vatandaşlar için geri ödemeleri oldukça zorlayıcı hale getiriyor.
Bankaların güncellediği konut kredisi faiz oranları %3,09 ile %5,89 arasında değişiyor. En düşük faiz oranı kamu bankalarında görülürken, özel bankalarda bu oran daha da yükseliyor.
Ziraat Bankası ve VakıfBank, %3,09 faiz oranıyla en uygun seçenekler arasında yer alıyor.
Özel bankalarda ise oranlar %3,10’dan başlayıp %5,89’a kadar çıkıyor.
3 milyon TL konut kredisi için bankalara göre ödeme planı
5 yıl vadeli 3 milyon TL’lik kredi çeken bir kişinin ödeyeceği aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları banka bazında şöyle:
Ziraat Bankası (%3,09): Aylık 110.497 TL – Toplam 6.658.553 TL
VakıfBank (%3,09): Aylık 110.497 TL – Toplam 6.664.353 TL
İş Bankası (%3,10): Aylık 110.731 TL – Toplam 6.685.606 TL
Garanti BBVA (%3,17): Aylık 112.377 TL – Toplam 6.784.079 TL
Akbank (%3,29): Aylık 115.220 TL – Toplam 6.951.016 TL
Kuveyt Türk (%3,30): Aylık 115.459 TL – Toplam 6.961.127 TL
TEB (%3,50): Aylık 120.265 TL – Toplam 7.250.992 TL
Türkiye Finans (%3,64): Aylık 123.675 TL – Toplam 7.448.793 TL
Yapı Kredi (%3,65): Aylık 123.920 TL – Toplam 7.468.814 TL
ING Türkiye (%3,79): Aylık 127.368 TL – Toplam 7.673.916 TL
DenizBank (%3,81): Aylık 127.864 TL – Toplam 7.700.559 TL
Şekerbank (%5,89): Aylık 182.590 TL – Toplam 10.982.754 TL
Faiz artışlarının nedeni ne?
Ekonomistler, faiz artışlarının temel nedeninin enflasyonla mücadele politikaları ve Merkez Bankası’nın para politikaları olduğunu belirtiyor. Bu nedenle kredi kullanmayı düşünenlerin faiz trendlerini yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.
Kredi seçerken nelere dikkat edilmeli?
Kredi kullanırken yalnızca faiz oranı değil; dosya masrafları, sigorta ücretleri ve toplam geri ödeme planı da göz önünde bulundurulmalı. Ayrıca bazı bankaların yeni müşterilere özel sunduğu kampanyalar kredi tercihinde belirleyici olabilir.
Uzmanlar, kredi başvurusundan önce ayrıntılı bir karşılaştırma yapılmasını öneriyor.