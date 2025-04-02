Konut kredisinde faiz düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşandı. 2 Nisan 2025 itibarıyla faiz oranları %2,59 seviyesine geriledi. Peki, 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir kişi, aylık ne kadar taksit ödeyecek? Toplam geri ödeme ne kadar olacak? İşte detaylar…
Son dönemde yüksek faiz oranları nedeniyle konut kredisi kullanmakta zorlanan vatandaşlar için yeni bir gelişme yaşandı. 2 Nisan 2025 itibarıyla konut kredisi faiz oranları, birçok bankada %2,59 seviyesine kadar düştü.
Birkaç ay öncesine kadar en düşük faiz oranı %3,05 seviyesindeyken, bu düşüşle birlikte kredi çeken vatandaşlar için önemli bir maliyet avantajı sağlanmış oldu. Özellikle uzun vadeli kredilerde toplam geri ödeme tutarlarında büyük değişimler yaşandı.
Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, kredi çekenler için aylık taksitleri ve toplam geri ödemeyi de etkiledi.
İşte banka banka 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksit ve toplam geri ödemesi:
AKBANK
Toplam Ödeme 7.415.798 TL
Faiz Oranı % 2,99
Aylık Taksit 61.595 TL
GARANBİ BBVA
Toplam Ödeme 7.716.864 TL
Faiz Oranı % 3,12
Aylık Taksit 64.003 TL
ZİRAAT BANKASI
Toplam Ödeme 6.541.659 TL
Faiz Oranı % 2,59
Aylık Taksit 54.326 TL
QNB FİNANSBANK
Toplam Ödeme 7.082.472 TL
Faiz Oranı % 2,84
Aylık Taksit 58.843 TL
İŞ BANKASI
Toplam Ödeme 7.413.998 TL
Faiz Oranı % 2,99
Aylık Taksit 61.595 TL
TEB
Toplam Ödeme 7.657.279 TL
Faiz Oranı % 3,1
Aylık Taksit 63.632 TL
HALKBANK
Toplam Ödeme 7.994.249 TL
Faiz Oranı % 3,25
Aylık Taksit 66.431 TL