Konut kredisinde faiz düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?

Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşandı. 2 Nisan 2025 itibarıyla faiz oranları %2,59 seviyesine geriledi. Peki, 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir kişi, aylık ne kadar taksit ödeyecek? Toplam geri ödeme ne kadar olacak? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Konut kredisinde faiz düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 1

Son dönemde yüksek faiz oranları nedeniyle konut kredisi kullanmakta zorlanan vatandaşlar için yeni bir gelişme yaşandı. 2 Nisan 2025 itibarıyla konut kredisi faiz oranları, birçok bankada %2,59 seviyesine kadar düştü.

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Konut kredisinde faiz düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 2

Birkaç ay öncesine kadar en düşük faiz oranı %3,05 seviyesindeyken, bu düşüşle birlikte kredi çeken vatandaşlar için önemli bir maliyet avantajı sağlanmış oldu. Özellikle uzun vadeli kredilerde toplam geri ödeme tutarlarında büyük değişimler yaşandı.

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Konut kredisinde faiz düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 3

Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, kredi çekenler için aylık taksitleri ve toplam geri ödemeyi de etkiledi.

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Konut kredisinde faiz düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 4

İşte banka banka 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksit ve toplam geri ödemesi:

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Konut kredisinde faiz düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 5

AKBANK 

Toplam Ödeme 7.415.798 TL
Faiz Oranı % 2,99
Aylık Taksit 61.595 TL

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Konut kredisinde faiz düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 6

GARANBİ BBVA

Toplam Ödeme 7.716.864 TL
Faiz Oranı % 3,12
Aylık Taksit 64.003 TL

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Konut kredisinde faiz düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 7

ZİRAAT BANKASI

Toplam Ödeme 6.541.659 TL
Faiz Oranı % 2,59
Aylık Taksit 54.326 TL

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Konut kredisinde faiz düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 8

QNB FİNANSBANK

Toplam Ödeme 7.082.472 TL
Faiz Oranı % 2,84
Aylık Taksit 58.843 TL

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Konut kredisinde faiz düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 9

İŞ BANKASI

Toplam Ödeme 7.413.998 TL
Faiz Oranı % 2,99
Aylık Taksit 61.595 TL

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Konut kredisinde faiz düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 10

TEB

Toplam Ödeme 7.657.279 TL
Faiz Oranı % 3,1
Aylık Taksit 63.632 TL

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Konut kredisinde faiz düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 11

HALKBANK

Toplam Ödeme 7.994.249 TL
Faiz Oranı % 3,25
Aylık Taksit 66.431 TL

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