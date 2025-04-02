Konut kredisinde faiz düştü! 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?

Birkaç ay öncesine kadar en düşük faiz oranı %3,05 seviyesindeyken, bu düşüşle birlikte kredi çeken vatandaşlar için önemli bir maliyet avantajı sağlanmış oldu. Özellikle uzun vadeli kredilerde toplam geri ödeme tutarlarında büyük değişimler yaşandı.