Konut kredisinde faiz oranları ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu
2025 yılının ilk faiz kararı öncesinde konut kredisi piyasasında hareketlilik devam ediyor. BDDK verilerine göre, konut kredilerinin toplam büyüklüğü 516 milyar TL’ye ulaştı. İşte konu kredisinde son durum.
Merkez Bankası’nın 2025 yılının ilk faiz kararını açıklamasına kısa bir süre kala konut kredisi piyasasında artış gözleniyor.
BDDK’nın 10 Ocak itibarıyla yayımladığı verilere göre, konut kredilerinin toplam büyüklüğü haftalık 2,5 milyar TL artışla 516 milyar TL’ye yükseldi.
En düşük konut kredisi faiz oranı
Konut kredisi faiz oranları yüzde 2,79 seviyesinden başlıyor ve bu oran, 2025 itibarıyla piyasadaki en düşük oran olarak öne çıkıyor.
Yüzde 3 ve altında faiz oranıyla kredi sağlayan birçok finans kuruluşu bulunuyor.
500 bin TL ve 1 milyon TL konut kredisi geri ödemeleri
500 bin TL ve 1 milyon TL tutarındaki konut kredileri için ödeme planları şu şekilde:
500 bin TL / 120 Ay:
Faiz oranı: Yüzde 2.79
Aylık taksit: 14 bin 483 TL
Toplam geri ödeme: 1 milyon 753 bin TL
1 milyon TL / 120 Ay:
Faiz oranı: Yüzde 2.79
Aylık taksit: 28 bin 966 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 493 bin 488 TL
Konut kredisi piyasasında gözler Merkez Bankası’nın açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi. Uzmanlar, yeni faiz oranlarının kredi piyasasını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.
Faiz oranlarında sınırlı düşüşler veya mevcut oranların korunması bekleniyor.