Konut kredisinde faiz oranları ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu

2025 yılının ilk faiz kararı öncesinde konut kredisi piyasasında hareketlilik devam ediyor. BDDK verilerine göre, konut kredilerinin toplam büyüklüğü 516 milyar TL’ye ulaştı. İşte konu kredisinde son durum.

Mert Sagit Mert Sagit
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Konut kredisinde faiz oranları ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu - Resim: 1

Merkez Bankası’nın 2025 yılının ilk faiz kararını açıklamasına kısa bir süre kala konut kredisi piyasasında artış gözleniyor.

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Konut kredisinde faiz oranları ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu - Resim: 2

BDDK’nın 10 Ocak itibarıyla yayımladığı verilere göre, konut kredilerinin toplam büyüklüğü haftalık 2,5 milyar TL artışla 516 milyar TL’ye yükseldi.

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Konut kredisinde faiz oranları ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu - Resim: 3

En düşük konut kredisi faiz oranı

Konut kredisi faiz oranları yüzde 2,79 seviyesinden başlıyor ve bu oran, 2025 itibarıyla piyasadaki en düşük oran olarak öne çıkıyor.

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Konut kredisinde faiz oranları ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu - Resim: 4

Yüzde 3 ve altında faiz oranıyla kredi sağlayan birçok finans kuruluşu bulunuyor.

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Konut kredisinde faiz oranları ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu - Resim: 5

500 bin TL ve 1 milyon TL konut kredisi geri ödemeleri
500 bin TL ve 1 milyon TL tutarındaki konut kredileri için ödeme planları şu şekilde:

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Konut kredisinde faiz oranları ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu - Resim: 6

500 bin TL / 120 Ay:

Faiz oranı: Yüzde 2.79

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Konut kredisinde faiz oranları ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu - Resim: 7

Aylık taksit: 14 bin 483 TL

Toplam geri ödeme: 1 milyon 753 bin TL

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Konut kredisinde faiz oranları ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu - Resim: 8

1 milyon TL / 120 Ay:

Faiz oranı: Yüzde 2.79

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Konut kredisinde faiz oranları ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu - Resim: 9

Aylık taksit: 28 bin 966 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 493 bin 488 TL

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Konut kredisinde faiz oranları ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu - Resim: 10

Konut kredisi piyasasında gözler Merkez Bankası’nın açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi. Uzmanlar, yeni faiz oranlarının kredi piyasasını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. 

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Konut kredisinde faiz oranları ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu - Resim: 11

Faiz oranlarında sınırlı düşüşler veya mevcut oranların korunması bekleniyor.

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