Konut kredisinde kampanya: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Akbank da devrede

Kamu bankası Ziraat’in ardından özel bankalardan kampanya açıklayan ilk kurum Akbank oldu. Akbank ilk kez ev alacaklara yönelik konut kredisi faizini yüzde 2,89’a çekti. Ev sahibi olanlar için ise bu oran yüzde 3,2 olarak belirlendi.