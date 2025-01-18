Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi

Son güncellemeye göre, 1,5 milyon TL konut kredisi ödemeleri değişti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, konut kredisi faiz oranları büyük bir düşüş yaşadı. İşte detaylar.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 1

Konut kredisi almak isteyenler için faiz oranları, özellikle son dönemde büyük bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında gerçekleştirdiği faiz indirimiyle konut kredisi faiz oranlarında belirgin bir düşüş sağladı. Bu gelişme, ev almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat yaratırken, 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları yüzde 2,84 seviyesine geriledi.

1 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 2

Gazete Duvar'a göre,1,5 milyon TL'lik kredi çeken bir kişinin, önceki dönemde daha yüksek olan taksit tutarı, güncel faiz oranlarıyla birlikte daha düşük bir seviyeye indi. 

2 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 3

1,5 milyon TL'nin 60 aylık ödemesi şöyle:

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 52.928,56 TL

Toplam Ödeme: 3.198.973 TL

3 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 4

GARANTİ

Faiz Oranı: %2,94

Aylık Taksit: 53.504,63 TL

Toplam Ödeme: 3.244.632 TL

4 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 5

İŞ BANK

Faiz Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 54.199,44 TL

Toplam Ödeme: 3.276.166 TL

5 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 6

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,04

Aylık Taksit: 54.664,76 TL

Toplam Ödeme: 3.297.285 TL

6 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 7

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 55.248,78 TL

Toplam Ödeme: 3.333.017 TL

7 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 8

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 55.953,01 TL

Toplam Ödeme: 3.383.254 TL

8 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 9

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 56.424,55 TL

Toplam Ödeme: 3.400.033 TL

9 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 10

ING

Faiz Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 56.542,69 TL

Toplam Ödeme: 3.416.821 TL

10 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 11

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 52.355,19 TL

Toplam Ödeme: 3.160.938 TL

11 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 12

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 55.248,78 TL

Toplam Ödeme: 3.336.126 TL

12 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 13

VAKIF BANKASI

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 57.729,61 TL

Toplam Ödeme: 3.482.276 TL

13 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 14

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 58.806,31 TL

Toplam Ödeme: 3.544.178 TL

14 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 15

HALK BANK

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 58.926,43 TL

Toplam Ödeme: 3.564.660 TL

15 16
Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi - Resim: 16

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 68.957,92 TL

Toplam Ödeme: 4.153.074 TL

16 16
kredi Konut faiz