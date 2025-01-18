Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi
Son güncellemeye göre, 1,5 milyon TL konut kredisi ödemeleri değişti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, konut kredisi faiz oranları büyük bir düşüş yaşadı. İşte detaylar.
Konut kredisi almak isteyenler için faiz oranları, özellikle son dönemde büyük bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında gerçekleştirdiği faiz indirimiyle konut kredisi faiz oranlarında belirgin bir düşüş sağladı. Bu gelişme, ev almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat yaratırken, 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları yüzde 2,84 seviyesine geriledi.
Gazete Duvar'a göre,1,5 milyon TL'lik kredi çeken bir kişinin, önceki dönemde daha yüksek olan taksit tutarı, güncel faiz oranlarıyla birlikte daha düşük bir seviyeye indi.
1,5 milyon TL'nin 60 aylık ödemesi şöyle:
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 52.928,56 TL
Toplam Ödeme: 3.198.973 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 53.504,63 TL
Toplam Ödeme: 3.244.632 TL
İŞ BANK
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 54.199,44 TL
Toplam Ödeme: 3.276.166 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,04
Aylık Taksit: 54.664,76 TL
Toplam Ödeme: 3.297.285 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 55.248,78 TL
Toplam Ödeme: 3.333.017 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 55.953,01 TL
Toplam Ödeme: 3.383.254 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 56.424,55 TL
Toplam Ödeme: 3.400.033 TL
ING
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 56.542,69 TL
Toplam Ödeme: 3.416.821 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 52.355,19 TL
Toplam Ödeme: 3.160.938 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 55.248,78 TL
Toplam Ödeme: 3.336.126 TL
VAKIF BANKASI
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 57.729,61 TL
Toplam Ödeme: 3.482.276 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 58.806,31 TL
Toplam Ödeme: 3.544.178 TL
HALK BANK
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 58.926,43 TL
Toplam Ödeme: 3.564.660 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 68.957,92 TL
Toplam Ödeme: 4.153.074 TL