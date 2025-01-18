Konut kredisinde son durum: 1,5 milyon TL’nin aylık taksitleri güncellendi

Konut kredisi almak isteyenler için faiz oranları, özellikle son dönemde büyük bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında gerçekleştirdiği faiz indirimiyle konut kredisi faiz oranlarında belirgin bir düşüş sağladı. Bu gelişme, ev almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat yaratırken, 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları yüzde 2,84 seviyesine geriledi.