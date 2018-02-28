TÜSAF Başkanı Büyükçelebi, konut sigortalarında çeşitli seçenekler sunan paketler bulunduğunu belirterek, "Vatandaşlarımıza yetkili olmayan acenteler dışında sigorta ürünü almasını tavsiye etmiyoruz." dedi.

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik sigorta ve kaskosu dışında birçok sigorta ürünü bulunduğunu hatırlattı.

Bu ürünler sayesinde insanların birçok imkana sahip olacağını belirten Büyükçelebi, şöyle konuştu:

"İş yeri sahipleri iş yerlerini sigortalamak durumundalar böylece hem mallarını hem de sorumluluklarını teminat altına almış oluyorlar. Bazı vatandaşlarımız konutlarıyla ilgili sadece deprem sigortası olduğunu biliyor, oysa bunun yanında hırsızlık, yangın ve su baskını gibi birçok üründe vereceğimiz teminatların olduğu paket konut poliçeleri mevcut, bunların mutlaka alınması lazım."



"Resmi acentelere başvuru yapın"

Sigorta poliçesi alırken dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Büyükçelebi, şunları kaydetti:

"Dolandırıcılar, otomobili traktör gibi göstererek daha düşük fiyatlardan sigorta yaptırıyor, ancak bu durum kaza anında ortaya çıkınca araç sahiplerinin kullanım tarzındaki hatadan kaynaklanan tazminatı eksik ya da alamama durumları var. Bu nedenle vatandaşlarımıza yetkili olmayan acenteler dışında sigorta ürünü almasını tavsiye etmiyoruz. Yetkili olarak tanımlanmamış acenteler dışında sigorta ürünü almaları vatandaşlarımız için çok büyük sıkıntı olabilir. İnsanların tercih edecekleri en güvenilir acenteler bu konuda en doğru bilgiyi veren resmi bağı olan acentelerdir."



"Sahte poliçeler e-devletten sorgulanabilir"

Büyükçelebi, poliçelerin, danışman olarak kabul edilebilecek sigorta şirketlerinden alınması gerektiğine, güvenilir sigorta şirketlerinin bu tip sorunlar karşısında sorumlulukları olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Poliçelerin sahte olup olmadığı e-devlet ve sigorta bilgi merkezinden öğrenilebilir, ama daha güvenilir olsun diye olaya bakarsak daha yetkili sigorta acentesine gidilmesi gerekiyor. Çünkü ölüm ve sakatlıklarda yüksek tazminatlar karşımıza çıkıyor. Bu gibi sıkıntılarla karşılaşmamak için güvenilir yerlerden sigorta yaptırmalıyız."