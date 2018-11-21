Türkiye genelinde konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 146 bin 536 oldu.

Türkiye genelinde ekim ayında 146 bin 536 konut satışı gerçekleştirildi. Ekimde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



En çok konut İstanbul'da satıldı



Buna göre, ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artış göstererek 146 bin 536 oldu.



Konut satışlarında İstanbul 27 bin 156 konutla ilk sırada (yüzde 18,5) yer aldı. İstanbul'u 13 bin 430 konut satışıyla (yüzde 9,2) Ankara, 7 bin 419 konut satışıyla (yüzde 5,1) İzmir izledi. En az satış olan iller 15 konutla Hakkari ve Ardahan, 79 konutla da Bayburt olarak kayıtlara geçti.



İpotekli konut satışları



Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 azalarak 8 bin 65'e geriledi.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,5 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 164 konut ve yüzde 26,8 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 8,5 ile Bartın oldu.



74 bin 815 konut ilk defa satıldı



İlk defa satılan konut sayısı ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 artışla 74 bin 815'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 51,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 13 bin 978 konutla en yüksek payı (yüzde 18,7) aldı. İstanbul'u 5 bin 810 konut satışıyla Ankara, 3 bin 772 konut satışıyla İzmir takip etti.



İkinci el konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 artış göstererek 71 bin 721 olarak gerçekleşti.



İstanbul 13 bin 178 konut satışı ve yüzde 18,4 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 48,5 oldu. İstanbul'u 7 bin 620 konut satışıyla Ankara, 3 bin 931 satışla da Antalya takip etti.



Yabancılara 6 bin 276 konut satıldı



Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134,4 artarak 6 bin 276 oldu.



Bu alanda ilk sırada 2 bin 283 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili bin 160 satışla Antalya, 448 satışla Bursa, 392 satışla Ankara ve 321 satışla Yalova izledi.



Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den bin 439 konut satın aldı. Geçen ay İran vatandaşları 557, Kuveyt vatandaşları 378, Almanya vatandaşları 341, Rusya vatandaşları 336 konut edindi.