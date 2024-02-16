Konut satışında düşüş devam ediyor



Konut satışları Ocak ayında da düştü.



Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.



Türkiye genelinde satışlar Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Bu rakam 2023 Şubat ayından beri en düşük satış verisi olarak kaydedildi.



Ocakta satılan konut sayısı Aralık 2023'e göre ise yüzde 42 azaldı.



Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi.



Konut satış sayısının en az olduğu iller ise sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,5 azalış göstererek 5 bin 915 oldu.



Yabancılara Ocak ayında 2 bin 61 konut satıldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı.