Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azaldı. Uzmanlar düşüşün nedenini dövize ve faize bağlıyor.

Konut satışında deyim yerindeyse sert bir düşüş yaşandı. Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 azaldı.Şubat ayında yaşanan yüzde 5,4'lük düşüş Mart ayında yüzde 14'e yükseldi.Konut satışlarındaki düşüşü Ulusal Kanal'a değerlendiren, İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa "lüks konuutan vazgeçilmesi gerekiyor " dedi.Konut satışındaki düşüşten en çok etkilenen il ise İstanbul oldu. 18 bin 714 konut satışıyla yüzde 16.9 le en yüksek paya sahip oldu.Özellikle ipotekli satışlarda ciddi azalmalar yaşandı.Yabancılara yapılan satışlar ise yüzde 15.8 arttı.Aşa, döviz kurundaki değişimlerin yabancıların lehine olduğunu söyledi.Nizamettin Aşa, konut satışlarındaki düşüşü özel sektör engelleyebilir"dedi.Aşa, vatandaşlara da tavsiyede bulundu.