Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Yabancılara konut satışı ise yıllık bazda yüzde 50 azaldı.

Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi
Editör: Haber Merkezi

Konut satışlarındaki düşüş ivmesi Nisan ayında da sürdü. Satışlar son 3 yılın en düşük seviyesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Bu rakam, Mayıs 2021'den bu yana en düşük aylık satış olarak kayıtlara geçti.

En fazla konut satışı yapılan iller 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya oldu.
Konut satış sayısı en az olan iller ise 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli.

İpotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,5 azalış göstererek 7 bin 71 olarak kaydedildi.

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 azalarak bin 272 oldu. En çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Rusya vatandaşları Türkiye'den 293 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 117 konutla İran, 91 konutla Ukrayna ve 70 konutla Almanya vatandaşları izledi.

Öte yandan Merkez Bankası tarafından Mart 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri de açıklandı.

Endeks, martta yıllık bazda yüzde 52 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 9,8 oldu.

Üç büyük il için endeks değişimine bakıldığında martta bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara için yüzde 1, İzmir için yüzde 0,6 artış görüldü.

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