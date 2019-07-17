Konut satışlarında düşüş devam ediyor

Konut satışları geçen yıla göre yüzde 48,6 azaldı. Yabancıya konut satışında ise rekor kırıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Türkiye genelinde haziran ayında 61 bin 355 konut satışı gerçekleştirildi.



Haziranda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 geriledi.



Konut satışlarında İstanbul 10 bin 60 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Ankara ve Antalya izledi. En az satış olan il 4 konutla Ardahan oldu.



Ayrıca ipotekli konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,6 azalarak 7 bin 319'a geriledi.



Yabancılara yapılan konut satışlarında ise yüzde 30,5 artışla rekor kırıldı. Yabancılara 2 bin 689 konut satıldı.



Türkiye'den en çok Irak vatandaşları konut aldı. Iraklıları sırasıyla İran, Rusya, Almanya, İngiltere ve Kuveyt vatandaşları izledi.





ulusal.com.tr