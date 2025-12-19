Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz hangi bankada? Güncel oranlar ve geri ödemeler

TCMB’nin faiz indirimi sonrası bankalar kredi oranlarını güncelledi. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz hangi bankada, örnek geri ödeme tutarlarıyla birlikte araştırılıyor. İşte banka banka güncel kredi seçenekleri.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz hangi bankada? Güncel oranlar ve geri ödemeler - Resim: 1

KREDİ HACMİNDE HIZLI ARTIŞ

BDDK verilerine göre 12 Aralık ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 829,9 milyar TL’ye yükseldi. Son dönemde kredi kullanımındaki artış dikkat çekti.

1 10
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz hangi bankada? Güncel oranlar ve geri ödemeler - Resim: 2

SON 4 HAFTANIN EN GÜÇLÜ YÜKSELİŞİ

Tüketici kredilerinde bir haftada yaklaşık 42 milyar TL’lik artış kaydedildi. Bu yükseliş, son 4 haftanın en hızlı artışı olarak öne çıktı.

2 10
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz hangi bankada? Güncel oranlar ve geri ödemeler - Resim: 3

KONUT, İHTİYAÇ VE TAŞITTA ETKİLİ FAKTÖRLER

Konut kredilerinde TCMB’nin faiz indirimi etkili olurken, ihtiyaç kredilerinde bankaların sınırlı tutar ve vadeye özel kampanyaları öne çıktı. Otomobil tarafında ise yıl sonuna özel satış ve kredi destekleri sürüyor.

3 10
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz hangi bankada? Güncel oranlar ve geri ödemeler - Resim: 4

EN DÜŞÜK FAİZLER 

Kredi kullanmayı planlayanlar, en düşük faiz oranlarını ve geri ödeme tutarlarını araştırıyor. Bankaların sunduğu güncel oranlar konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde farklılık gösteriyor.

4 10
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz hangi bankada? Güncel oranlar ve geri ödemeler - Resim: 5

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ (19 ARALIK 2025)

19 Aralık 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük konut kredisi faiz oranları şu şekilde:

Ziraat Bankası: %2,49
QNB: %2,64
Akbank: %2,65
Halkbank: %2,69
Garanti BBVA: %2,74

5 10
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz hangi bankada? Güncel oranlar ve geri ödemeler - Resim: 6

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ – 120 AY VADE

Kredi tutarı: 1 milyon TL
Vade: 120 ay
Faiz oranı: %2,49
Aylık taksit: 26 bin 273 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 152 bin 760 TL

6 10
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz hangi bankada? Güncel oranlar ve geri ödemeler - Resim: 7

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

19 Aralık 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük taşıt kredisi oranları şöyle:

Kuveyt Türk: %3,01 (kâr payı)
Akbank: %3,10
Albaraka: %3,10 (kâr payı)
Türkiye Finans: %3,14 (kâr payı)
Garanti BBVA: %3,15

7 10
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz hangi bankada? Güncel oranlar ve geri ödemeler - Resim: 8

250 BİN TL TAŞIT KREDİSİ – 24 AY VADE

Kredi tutarı: 250 bin TL
Vade: 24 ay
Faiz / kâr payı oranı: %3,01
Aylık taksit: 16 bin 251 TL
Toplam geri ödeme: 391 bin 461 TL

8 10
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz hangi bankada? Güncel oranlar ve geri ödemeler - Resim: 9

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

19 Aralık 2025 itibarıyla ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranları şu bankalarda bulunuyor:

Alternatif Bank: %2,79
TEB: %2,99
QNB: %2,99
ON Dijital: %3,29
ING: %3,49

9 10
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz hangi bankada? Güncel oranlar ve geri ödemeler - Resim: 10

125 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ – 12 AY VADE

Kredi tutarı: 125 bin TL
Vade: 12 ay
Faiz oranı: %2,79
Aylık taksit: 13 bin 32 TL
Toplam geri ödeme: 156 bin 388 TL

10 10
konut kredisi ihtiyaç kredisi taşıt kredisi kredi faiz oranları tcmb