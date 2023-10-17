Konutta Vatandaşlık Vurgunu! Yabancıya Satışlar "Vatandaşlığa Uygun" İlanıyla Yapılıyor

Konutta yeni ilanlar vurgun düzenine hizmet ediyor. Önceki yıllarda, 'uygun fiyat', ‘duraklara yakın’, 'site içi' gibi özelliklerle ilan verilirdi. Şimdilerde 'vatandaşlığa uygun' ilanları dikkat çekiyor. Yabancılar, 400 bin dolarlık gayrimenkul karşılığı vatandaşlık hakkı elde ediyor.

Konutta Vatandaşlık Vurgunu! Yabancıya Satışlar "Vatandaşlığa Uygun" İlanıyla Yapılıyor
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Konutta ‘vatandaşlık’ vurgunu… ‘Uygun fiyat’, ‘deniz manzaralı’, ‘duraklara yakın’, ‘geniş balkon’, ‘site içi’ gibi ilanlar gitti. Yerine ‘vatandaşlığa uygun’ ilanları geldi.

Konutta "Vatandaşlık" Vurgunu

Bu ilanların büyük çoğunluğu İstanbul’daki konutlar için veriliyor. Sahil kentleri için verilen çok sayıda ilan da dikkat çekiyor. O illerden biri de, Antalya. Kentte, yabancıya yönelik konut satışı son yıllarda 4 kat arttı. Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa gibi sahil ilçelerindeki 10 mahalle ikamet iznine kapatıldı. Farklı mahallelerde yabancılara konut satışı sürüyor. Yabancılar, 400 bin dolarlık gayrimenkul karşılığı vatandaşlık hakkı elde ediyor. Konutlarını kısa sürede satmak isteyenler, 'vatandaşlığa uygun' ilanları veriyor. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, Ulusal Kanal’a konuştu. Çağlar, kamuyu zarara sokan bu sistemin bir an önce ortadan kaldırılmasını talep etti. Etkin denetimin önemine dikkat çekti. Çağlar, sayısı her gün artan dolandırıcılık olaylarına karşı da vatandaşları uyardı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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