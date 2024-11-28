Kooperatiflerin ihracatı 100 milyon dolar barajını geçmeye hazırlanıyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2019 yılında kooperatiflerce yapılan ihracatın toplam tutarı 61,2 milyon dolar iken bu tutar 2023 yılı sonunda 95,2 milyon dolara ulaşmıştır. Yani inşallah 100 milyon dolar barajını bu sene aşacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanlığı Vilayetler Evi Oteli'nde düzenlenen 'Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı. Bakan Bolat, kooperatiflerin dış ticarete ilgisinin artmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu bağlamda, 2019 yılında kooperatiflerce yapılan ihracatın toplam tutarı 61,2 milyon dolar iken bu tutar 2023 yılı sonunda 95,2 milyon dolara ulaşmıştır. Yani inşallah 100 milyon dolar barajını bu sene aşacağız. Yine 2019 yılında ihracat yapan kooperatif sayısı 12 iken, bu sayı yüzde 100 artışla 2023 yılı itibarıyla 24'e yükselmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak gerek ihracatçı kooperatiflerimizin sayısının, gerekse kooperatiflere ait ihracat rakamlarının daha büyük artışlar göstermesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TİP BAZINDA SINIFLANDIRMA GELİŞTİRİLMELİ'

Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' olarak ilan edildiğini aktaran Bakan Bolat, "Biz de Ticaret Bakanlığı olarak 2025 yılını kooperatiflerimiz adına bir fırsat olarak görüyor, kooperatiflerimizin ekonomiye sağladığı olumlu katkıların daha görünür kılınması, farklı kooperatif türlerinin yaygınlaştırılması, kooperatiflerimizin uluslararası alanda iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde, 27 farklı tip kooperatif ile üst birliklerinin kuruluş işlemleri, Ticaret Bakanlığımızca yerine getirilmektedir. Bu kooperatiflerin dışında kalan yapı üretimi amaçlı kooperatifler ile tarımsal üretim amaçlı kooperatifler ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın görev alanlarında yer almaktadır. Biz kooperatifler konusunda bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşıyor, azami ölçüde önem veriyoruz. Bununla birlikte, kooperatiflerin ekonomimize olan katkılarının daha net şekilde ortaya konabilmesi için tip bazında bir üst sınıflandırma sistemi geliştirilmesinin faydalı olacağını değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

'2'NCİ EYLEM PLANIMIZI 2025 YILI İÇİNDE YAYINLAYACAĞIZ'

Bakan Bolat, 2012 yılında yayımlanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın, kooperatifçilik alanında çok önemli gelişmelere sebep olduğunu belirterek, "Strateji Belgesi'nde kooperatiflerimiz; denetimden eğitime, bilgi sistemlerinden yeni kooperatif türlerinin geliştirilmesine kadar pek çok konuda gelişme kaydetmiştir. Aldığımız bu olumlu geri bildirimler neticesinde, 2'nci Strateji ve Eylem Planımızı da inşallah 2025 yılı içinde yayınlayacağız. Ülkemizin kooperatifçilikteki 5 yıllık planı çerçevesinde; yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerine uygun olarak, kuruluş, işleyiş, koordinasyon, teşvik ve destek, bilgilendirme ve farkındalık, yenilikçi politika başlıklı 5 eksen ve kooperatifçiliğin gelişimine uygun ortam oluşturulması ve uygulanması amaçları çerçevesinde çalıştayımız çalışmalarını sürdürecek. Bu çalışmalarımızın hedefi, kooperatiflerin gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda güçlenmesini sağlayarak iç ve dış ticarette paylarının artırılmasını, sürdürülebilir ve rekabet edebilirliği daha güçlü yapılar haline gelmelerini temin etmek olacaktır" diye konuştu.