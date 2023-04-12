KOPOL: Halka arz edilen şirket hakkında bilinmeyenler

Şirketler hakkında bilgi sahibi olmak, yatırım kararlarınızı verirken çok önemlidir. Hisselerini halka arz eden Koza Polyester'in faaliyetleri, finansal durumu, pazar payı ve rekabet gücü gibi faktörler de aynı şekilde yatırım kararınızı etkileyebilir. Gelin bu faktörleri birlikte inceleyelim: