KOPOL: Halka arz edilen şirket hakkında bilinmeyenler

Bildiğiniz üzere Koza Polyester( KOPOL) hisselerini halka arz ediyor, şirket paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 5-6-7 Nisan 2023 olarak belirledi.. Hisselerini halka arz eden Koza Polyester(KOPOL) hakkında yatırımlarınız için önemli olabilecek bilgileri derledik.

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KOPOL: Halka arz edilen şirket hakkında bilinmeyenler - Resim: 1 1 6

Bildiğiniz üzere Koza Polyester( KOPOL) hisselerini halka arz ediyor, şirket paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 5-6-7 Nisan 2023 olarak belirledi. Şirketin hisse fiyatı 24,50 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

KOPOL: Halka arz edilen şirket hakkında bilinmeyenler - Resim: 2 2 6

Şirketler hakkında bilgi sahibi olmak, yatırım kararlarınızı verirken çok önemlidir. Hisselerini halka arz eden Koza Polyester'in faaliyetleri, finansal durumu, pazar payı ve rekabet gücü gibi faktörler de aynı şekilde yatırım kararınızı etkileyebilir. Gelin bu faktörleri birlikte inceleyelim:

KOPOL: Halka arz edilen şirket hakkında bilinmeyenler - Resim: 3 3 6

Koza Polyester, polimer esaslı filmler, folyolar ve etiketler üreten bir şirkettir.

Şirket, polimer film üretimi, baskı öncesi hazırlık, baskı, laminasyon ve kesim gibi üretim süreçlerinin tamamını kendi bünyesinde gerçekleştirerek müşterilerine hizmet vermektedir.

KOPOL: Halka arz edilen şirket hakkında bilinmeyenler - Resim: 4 4 6

Finansal durumu açısından, Koza Polyester, son yıllarda ciddi bir büyüme göstermiştir. Şirketin 2020 yılı konsolide net satışları 1,2 milyar TL olmuştur ve şirketin net kârı 60 milyon TL olarak açıklanmıştır.