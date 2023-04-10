KOPOL halka arz sonuçları açıkladındı
SPK, 30 mart 2023 tarihinde 23:00'de yayınladığı bültende, Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş (KOPOL) halka arzının onaylandığını açıklamıştı. Talep toplama tarihi şirketin halka arz detayları...
KOPOL, halka arzı onaylanmasından itibaren 4-5-6 Nisan 2023 tarihlerinde yatırımcılardan talep topladı. 24,50 Lira fiyatı ile halka arz olan KOPOL, halka arz sonuçları açıklandı.
KOPOL halka arzının büyüklüğü 1 Milyar TL olarak açıklanmıştı. Hissenin halka açıklık oranı ise %20,54 olarak belirlenmişti.
KOPOL HALKA ARZ SONUÇLARI
Koza Polyester Halka arzda toplam 1.850.176 yatırımcıdan halka arz edilen 44.390.000 TL nominal değerli payların 5,08 katına denk gelen 225.411.467 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldiğini açıklandı. Yurt İçinden katılan Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 4,88 katı ve Yurt İçindenkatılan Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise 5,68 katı talep geldiği de bildirildi.
KOZA POLYESTER HALKA ARZ DETAYLARI
Halka arz olan ve talep toplama günleri içinde yatırımcısından talep toplama işlemini bitiren Koza Polyester (KOPOL) şirketinin halka arz detayları yazımızın devamında sizlerle..
KOPOL HALKA ARZ ŞEKLİ
• Sermaye Artırımı : 23.160.000 Lot
• Ortak Satışı : 10.615.000 Lot (Saim Akınal)
• Ortak Satışı : 10.615.000 Lot (Suat Akınal)
Satmama Tahaddüdü:
• 180 Gün, İhraççı.
• 180 Gün, Ortaklar.
KOPOL Hissesinin halka açıklık oranı ''%20,54'' olarak yapılmıştır.
'' Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'' ortaklığında gerçekleştirilen Koza Polyester halka arzında bir hissenin fiyatı ise 24,50 TL olarak işlem görmüştür.