KOPOL halka arz sonuçları açıkladındı

KOPOL, halka arzı onaylanmasından itibaren 4-5-6 Nisan 2023 tarihlerinde yatırımcılardan talep topladı. 24,50 Lira fiyatı ile halka arz olan KOPOL, halka arz sonuçları açıklandı.

KOPOL halka arzının büyüklüğü 1 Milyar TL olarak açıklanmıştı. Hissenin halka açıklık oranı ise %20,54 olarak belirlenmişti.